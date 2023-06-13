美媒指中国帮助伊朗快速向俄罗斯军援无人机攻击乌克兰

乌克兰/俄罗斯/伊朗/中国/无人机

西方研究人员在检查一架今年春季在乌克兰上空被击落的伊朗无人机时表示，有一个重要发现：这架无人机上有一个中国制造的零部件是今年生产出来的。

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华尔街日报报道称，调查人员称中国零部件帮助伊朗向俄罗斯快速提供无人机。调查人员表示，乌军4月份击落的一架伊朗无人机包含一个似乎是于1月中旬在中国制造的电压转换器。 这是冲突武器研究组织(Conflict Armament Research)的研究人员首次在相关无人机中发现2023年制造的零部件。总部设在英国的冲突武器研究组织追踪全球武器供应链。

上述发现表明，伊朗能够快速制造无人机并将无人机发往俄罗斯。该中国零部件于1月制造，接下来被输送至伊朗，安装就位后被送往俄罗斯，并在4月被用来对付乌克兰。

这一发现表明，尽管美国施加了越来越大的压力来切断全球供应链，但中国仍继续向伊朗输送其无人机项目所需的零部件。乌克兰战争导致全球武器供应紧张。美国及其盟友在为乌克兰政府提供与俄军作战所需的大量军火方面遇到困难。

俄罗斯去年转而求助伊朗，以满足自身在乌克兰战争中的武器需求，俄罗斯使用伊朗无人机是两国深化军事合作的影响最深远的实例。

据乌克兰军方称，俄罗斯已发射了700多架无人机，瞄准发电厂、城市和军事目标。虽然乌克兰表示该国已能够在很大程度上消除无人机的威胁，但无人机的持续使用正在给该国的防空系统带来压力。

上个月，拜登(Joe Biden)政府称，俄罗斯已经用光了伊朗提供的无人机，已要求德黑兰方面输送更多供应。上周，白宫表示，伊朗最近通过穿梭于里海的船只向俄罗斯输送了数以百计的无人机。美国及其盟友试图阻止零部件从世界各地流向伊朗的无人机工厂，而上述2023年产中国部件的发现突显了这方面的挑战。

该组织在这架基本完好的V形无人机（名为Shahed-136）中发现的2023年产中国部件位于该武器的导航系统中。

该报道称，根据联合国的一些报告，中国和香港长期以来一直被用作伊朗生产的无人机的分销中心。据总部位于华盛顿的非营利组织威斯康星核军备控制项目(Wisconsin Project on Nuclear Arms Control)称，中国公司在帮助伊朗方面也发挥着越来越大的作用。

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