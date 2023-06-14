专家看布林肯访华可否实现美中外交解冻

布林肯将访华

中美 – 美国国务卿布林肯即将于6月18日前往北京访问，他不仅是美中关系近年来进入全面激烈竞争后访问中国的最高层级的美国官员。法新社表示，此次罕见的访华行程不是要求得外交上有大的突破，而是希望不要给沟通的渠道设阻。

广告 继续浏览后续

法新社报道说，美国官员对布林肯此次访华持有务实的态度。美国主管东亚和太平洋事务发助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）对法新社记者表示，美方并不希望布林肯访华在外交上有什么大的突破，而是希望“减少可能演变成冲突的误判风险”。

.美国国家安全委员会（NSC）印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）表示：近几十年来塑造或改革中国的努力都失败了”，他希望中国“能够继续成为国际舞台上的主要参与者”。

法新社表示，中美在南中国海、贸易壁垒、人工智能等新科技上关系很紧张。中国国务委员兼外长秦刚应约跟美国国务卿布林肯通电话时说得很明确。 秦刚指出，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。

法新社回顾说，中美关系由于气球事件变得更加紧张。在间谍气球定义上，美方这样称，而中国称是用于气象等科研的民用飞艇。按照计划，布林肯本来预计2月5日在北京会见中国国家主席习近平。在听取了关于中国高空侦察气球飞越美国上空的简报后，美国总统拜登和其顾问团一致认为，美国国务卿不应在此时前往中国。

在美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)下月初访问北京之前，美国向中国列出了华盛顿的红线。美国警告中国不要在莫斯科对乌克兰的战争中向俄罗斯提供实质和安全援助。

但法新社记者也表示，中美之间的争斗是斗而不破，高层之间的互访，不论是公开的还是秘密的从没有间断过。5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅就同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行了会晤。

布林肯此次访华将是美国前任国务卿蓬佩奥于 2018 年 10 月访华以来首次访华。中国人民大学国际关系学院美国研究中心主任，国际政治系教授、博士生导师时殷弘表示，美国和中国都希望阻止双方的竞争进一步升级 (...) 然而，双方都没有表现出愿意做出任何重大和持久的让步，只是寻求做一些被认为必要或有利的事情。以保持其战略或技术上的安全。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅