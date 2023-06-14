世界银行评估中国经济复苏仍然 "脆弱"

中国，经济

世界银行周三（6月14日）表示，中国的经济复苏仍然 "脆弱"，并依赖于政府的 "支持"。与此同时，一些经济学家也在呼吁官方制定刺激计划，以促进经济增长。

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世界银行周三发布中国经济形势最新报告，其中指出，“（由于疫情限制的取消，中国的重新开放）导致（经济活动）恢复，但恢复仍然是脆弱的。”

尽管存在挑战，世界银行仍预测中国今年国内生产总值（GDP）增长应在5.6%。世行3月份的预测是5.1%。而中国政府设定的年增长目标为 "5%左右"。

中国自去年底取消影响经济活动的新冠防疫措施之后，第一季度录得了明显加速增长，同比增长了4.5%。但复苏形势疲怠并仍然不平衡，中国经济受到传统的增长引擎房地产行业的过度负债、消费者信心下降以及全球经济的放缓所拖累。

世行周三报告强调了中国经济面临的主要困难：家庭对经济复苏前景 "持续不确定性"（表现为储蓄增高，因而削弱了消费支出）、房地产行业的困难，不确定的全球增长削弱了中国的出口，以及不断恶化的地缘政治紧张局势等。

世行表示，"为了弥补复苏中的某些脆弱性，有必要采取超越短期宏观经济支持的措施。" 而一些经济学家也敦促中国政府采取重大支持计划来维持增长。

目前看北京似乎排除这一选项，然而近几天来接受进行了若干利率调整，但分析预期这些措施的影响有限。

世行报告指，"劳动力市场的更快复苏可提振（家庭）信心，并促进经济复苏的驱动力之一的消费更强劲增长。

法新社报道，今年四月中国16至24岁的青年人的失业率达到了20%，为历年来最高水平。 5月份的数字将于周四公布。

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