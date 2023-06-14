中国新冠病毒新一波疫情肆虐？

中国/新冠病毒

美联社根据周末公布的政府数据，中国在 5 月受到新冠病毒疫情的重创，阳性检测率接近 2022 年底海啸期间的峰值。中国专家曾预估此波复阳到6月底达到峰值，官方数据显示，5月底就失去势头。

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美联社引述中国疾病预防控制中心周日发布的数据显示，自 4 月以来，全国医院诊断出新冠肺炎患者的比例上升了 5 倍多，达到 5 月底接受检测者的 40% 以上.。自 1 月初以来，这种感染水平从未出现过，当时北京突然取消清零限制在 2022 年底引发的激增开始从高峰期回落。当时，在医院接受检测的人中，每五人中就有三人被确诊感染。

中国还报告称，在 2,777 例严重感染病例中，5 月份有 164 例死于新冠病毒感染者。这一数字在一个月内持续上升。与此同时，新冠变种omicron的 XBB 子系完全超越了该病毒的早期迭代，推动了中国的复阳增生，世界其他地方所显露相同。

中国疾病预防控制中心 5 月份的新冠数据是在该机构上次于 4 月底发布每周监测报告一个多月后发布的，证实了当地和社交媒体报道的第二波疫情的叙事。自最初激增以来的几个月里，中国 14 亿人口的自然免疫力已经减弱，据信当时疫情感染了 80% 至 90% 的人口。

5 月的复阳浪潮对经济的影响似乎不大。五一假期期间，中国人涌向全国各地的景点。 全国工厂和办公室也几乎没有普遍旷工的迹象，医生报告说大多数复阳都是轻微的。总部位于伦敦的预测性健康分析公司 Airfinity 最近的一项估计表明，中国的第二波感染人数可能达到 1.12 亿，不到最初爆发时感染病毒人数的十分之一。

美联社称，关于 6 月复阳的轨迹仍然存在疑问。著名肺病专家、中国首席新冠病毒顾问之一钟南山曾预测，第二波疫情或将在 6 月底达到顶峰，每周可能有超过 6500 万例。 然而，疾病预防控制中心的数据已经显示复阳在 5 月底就开始失去势头。

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