中国海峡论坛登场 台湾在野党多有响应

台湾/中国/国民党

中国对台的民间交流活动“海峡论坛”今年于6月上旬在中国福建省各地陆续举办，新头壳指，国民党今（14日）发布新闻稿说明，今年将由 国民党副主席夏立言率代表团，出席6月16日上午出发到福建省厦门市举行的第十五届海峡论坛，并于19日从厦门离开。自由时报称，中国国台办发言人朱凤莲今日报告，该海峡论坛向国民党、新党、民众党等台湾政党发出邀请。

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据新头壳今天报道称，中国海峡论坛登场，国民党16日又派代表团参加。据国民党表示，国民党代表团的参加成员还包括：主席特别顾问兼大陆事务部主任林祖嘉、国政基金会内政法制组召集人高思博、国家安全组召集人杨镇浯以及国民党部工作同仁。

据自由时报称，中共对台大型统战平台“海峡论坛”16日于厦门登场，中国国台办发言人朱凤莲称，论坛大会定于6月17日上午在福建厦门举办。论坛邀请了中国国民党、新党、亲民党、无党团结联盟、民众党等台湾政党代表、台湾主办单位代表，以及台湾行业代表、社团负责人、工青妇、乡镇村里、农渔工商、民间信仰等各界嘉宾共5000余人。

据该报道，但台湾有立委批，国民党、民众党若为政党私利、迎合中国，为一国两制和一个中国背书，这是损害台湾的利益，陆委会应严查严办。

有关中共将举办“海峡论坛”邀请台湾各界人士出席，陆委会此前表示，“海峡论坛”是中共重要对台统战平台，借由交流名义对台宣传“反独、促融、促统”并借机进行政治操作。

另据消息，台湾前总统马英九基金组织今天正式向当局递交申请，邀请5名中国大学生来台湾讨论交流。此前，马英九基金机构官员斥责民进党，将大陆大学生视为解放军战士严防。

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