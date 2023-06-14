中国过万大富翁润离中国

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随着中国经济复苏迟缓而政府不断加紧政治钳制，英国一家投资移民咨询公司的最新报告预计，中国的百万富翁2023年将继续外流，数量为所有国家之最。这家英国咨询公司将高净值人士定义为拥有超过一百万可投资资产的富翁。

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根据英国的亨利咨询公司(Henley & Partners)发布的最新亨利私人财富迁移报告(Henley Private Wealth Migration Report)，中国预计今年将有1.35万高净值人士（High Net Worth Individuals, HNWI）外流，延续过去十年百万富翁向外移民的趋势。据美国之音今天报道称，中国百万富翁“前赴后‘润’”居全球之首。

亨利公司将高净值人士定义为拥有超过一百万可投资资产的富翁。

日经新闻报道说，尽管中国估计有82.38万百万富翁，但是这一外流趋势将使数以千万计美元的财富从中国消失，让中国经济增长减缓的情况进一步恶化。

报道援引一位全球财富研究人士的话说，过去几年中国的一般财富增长一直减缓。这意味着，近期的财富外流可能比以往更具破坏性。这位分析人士说，中国的经济从2000年到2017年增长强劲，但自那个阶段以来，中国的财富和百万富翁的增长一直微不足道。

亨利咨询公司根据今年头六个月的询问及数据做出今年的预测说，全球将有12.2万富人移民，超过2019年创记录的数字。

亨利的报告表示，继中国之后，印度百万富翁2023年向外移民的数量排在第二位，约6500人，比2022年略低。其他预计失去百万富翁最多的国家依次是英国（3200人）、俄罗斯（3000人，可能因俄乌战争增加至8500人）、巴西（1200人）、香港（1000人）、韩国（800人）、墨西哥（700人）、南非（500人）和日本（300人）。

美国之音称，澳大利亚预计将超过阿联酋，成为吸引高净值人士移民人数最多的国家，预计有5200人净流入，新加坡排名第三，预计将有创纪录的3200人流入。自中国政府在疫情爆发后实行严厉的清零防疫封控以来，新加坡成为中国财富流向的热点国家。2022年，有约1.08万百万富翁移民新加坡。财富的大量流入造成了这个城市国家房价和其他生活费用飙升。

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