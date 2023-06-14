布林肯要访华 中国严批美国

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中国外交部长秦刚今天与美国外长通电话，敦促美国停止干涉中国事务和损害中国安全。中国连续批评美国虚伪，一方面说要沟通，另一方面则踩踏包括台湾议题在内的中国核心利益。中国指控中美之间的困境，是新近出现的麻烦。路透社说，这是布林肯预计将在未来几天访问北京前的紧张预演。

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路透社称，中国在布林肯计划北京之行前对美国横加斥责。据中国外交部称，秦刚告诉布林肯应该尊重中国的核心关切，例如台湾问题，拿出实际行动来遏制超级大国之间不断恶化的关系。

根据美国国务院在简短的布林肯与秦刚通话摘要公告中表示，布林肯强调沟通的必要性“以避免误判和冲突”，并表示美国将继续提出关切的领域以及与中国的潜在合作。

如果布林肯的访问如期进行，这将是华盛顿最高外交官五年来首次访华，也是美国总统拜登政府最引人注目的访问，美国政府在从间谍指控到半导体争端等问题上与北京发生冲突。

中国外交部尚未透露有关布林肯此行的信息，但一名美国官员上周五表示，布林肯将于 6 月 18 日抵达北京，但没有提供其他细节。

由于疑似中国间谍气球飞越美国，布林肯取消了原定于 2 月前往北京的行程。美国官员访问台湾，也加剧了世界上最大的两个经济体之间的紧张关系。

中国外长秦刚批评说，“今年初以来，中美关系遇到了新的困难和挑战，责任是明确的。” 根据中国外交部的宣读，秦刚告诉布林肯，美国应“停止干涉中国内政，停止以竞争为名损害中国主权、安全和发展利益。

据法新社相关报道称，中国外交部长秦刚在周三与美国国务卿布林肯的通话中对双边关系的 "新困难 "表示遗憾，并将矛头指向华盛顿。

布林肯本周末的对华访问，如果得到确认，将是自美国上一任国务卿蓬佩奥2018年10月对中国的访问以来，美国高级外交官首次访问中国。

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