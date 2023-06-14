微软创办人盖兹将访中国 传16日晤习近平

盖茨访华

中美 – 两位知情人士透露，微软公司（Microsoft Corp）创办人比尔．盖兹本周访问中国期间，预定16日会见中国国家主席习近平。这将是习近平近年首度会见外国民间企业家。

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路透社报导，这两位人士说，盖兹（Bill Gates）与习近平可能进行一对一会谈。另一位人士也证实他们两人将会晤，但会晤谈论的主题外界不得而知。2020年2月底，习近平给比尔·盖茨回信 感谢盖茨基金会支持中国抗击新冠肺炎疫情。

中国官方网报道，。1月27日，盖茨基金会宣布提供500万美元紧急赠款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。之后，承诺投入最高1亿美元赠款，其中一部分用于直接帮助中国加速在药物、疫苗及诊断方法研发等方面的工作。

两人上次会面是2015年在海南省博鳌国宾馆。比尔．盖茨和中国国家主席习近平会晤是在美国国务卿布林肯将访华的背景之下。比尔盖茨14日推文说，他已抵达北京，这是他2019年以来首次到访。

比尔暨梅琳达盖兹基金会（The Bill and Melinda Gates Foundation）以及中国国务院新闻办公室都未回应路透社对此事的询问。

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