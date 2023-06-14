德国国家安全战略: 不和中国脱钩

据德国广播电台报道，德国政府于周三推出了期待已久的国家安全战略。该战略的基本思想是360度全方位考虑对国家安全所有内部和外部威胁。

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朔尔茨总理在新闻发布会上强调，国家安全战略不仅仅局限于国防，而是包括多个相关部门的整体合作，以确保国家安全。除了军事保护外，他还列举了发展合作、保护网络免受攻击和供应链弹性等。

绿党籍外长贝尔伯克则强调，德国安全面临的挑战渗透到了生活的方方面面，例如药物、网络、空间和水的清洁度。安全战略必须由整个社会来实施，包括市政当局、医院和公司等。

为了在未来更好地应对虚假信息和其他形式的外国影响，德国政府正在寻求改善宪法保护局、联邦情报部门和军事反情报部门的措施，并加强情报部门的分析能力，以提高应对混合威胁的行动能力。

战略文件还鼓励企业储备关键商品，扩大战略储备。新战略要求减少供应链对关键原材料的依赖。

德国联邦国防军也应得到加强。最早在明年，德国政府计划实现北约的国防开支目标，即国防开支为国民总产值的2%。

在涉及到中国时，朔尔茨总理强调，红绿灯政府的路线不是与中国脱钩，而是降低严重依赖原材料的风险。他说，“我们不想脱钩，我们想要去风险化。”中国在经济上会继续增长，也应该这样做。同时，人们必须提出安全问题，目的是维持平衡。朔尔茨总理再次提到，中国明确表示，俄罗斯不应在对乌克兰的战争中使用核武器。

在对待较贫穷的国家时，德国政府希望使自己的发展政策与战略目标更紧密地保持一致。根据战略文件，“稳健的发展政策对德国的综合安全和工业安全政策做出了不可或缺的贡献，同时促进伙伴国家的可持续发展。”德国政府将与合作伙伴一起，推动开发替代性、符合人权和可持续性的战略原材料供应来源。在政府破坏安全和法治的地方，德国政府希望将合作重点更多地放在非政府和地方层面，同时致力于加强重视民主原则的伙伴政府。

德国联邦议院国防委员会主席齐默尔曼认为，国家安全战略需要改进。这位自民党政治家抱怨说，文件里没有关于安全理事会的规定。她曾在德国电视二台的节目中表示，即使是未来的高度相关的决定，也必须有人来审查，看它们是否与安全有关。她宣布，她将继续推动建立这样一个理事会。

但朔尔茨总理表示，经过权衡考虑，不觉得建立安全理事会会带来更大的价值。因为德国已有联邦安全委员会，它可以做出适当决定。

慕尼黑安全会议前负责人伊辛格对国家安全战略的基本想法表示欢迎，认为基本理念正确，但实施困难。他建议，给已经存在的联邦安全委员会更多的权限和人员。

《南德意志报》报道说，关于中国的段落将根据欧盟2019年制定的三要素来决定，即中国是气候保护等重要问题上的合作伙伴，是经济竞争者，但最重要的是系统性竞争对手。最后一点在未来将得到更明显的体现。德国国家安全战略文件中，没有阐述中国政策的操作细节。德国政府正在专门制定中国战略。该战略将在未来几个月内公布。

《南德意志报》还指出，这个等待很久终于出台的国家安全战略对朔尔茨总理来说，也是他给自己的一份生日礼物。因为周三正好是朔尔茨总理65岁生日。

N-TV电视台看到的是，朔尔茨总理在其国家安全战略里，表达了对中国的关系，即不脱钩，但要去风险化，减少对原材料的依赖。这已是欧盟和其他伙伴国家惯用的说法。

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