法国官方迴避台湾经济部长 李强下周或到访巴黎

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台湾经济部长王美花6月12日起率团对法国展开为其八天的访问，法国经济部长办公室官员表示，法国官员并没有计划会见王美花，其中原因，法国官方并未加于说明，不过评论认为或许与下周中国总理李强的到访有关。

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台湾经济部长王美花周一抵达巴黎，王美花此行除了出席全欧洲最大科技盛会法国科技大会（Vivatech）的台湾馆开幕仪式外，还将举办台湾离岸风电发展暨投资交流会议，并且邀请欧洲离岸风电厂商熟悉台湾投资环境。据台湾经济部提供的数据，法国是迄今为止台湾在欧洲最大投资目的地，也是台湾在欧洲的第四大贸易伙伴国。上个月，台湾的輝能公司（ProLogium Technology）宣布投资52亿欧元在法国北部修建电池厂。

彭博社的报道周二引述法国经济部长勒梅尔办公室的一名官员说，法国官方并没有计划与王美花会见，彭博社的报道和勒梅尔办公室均未说明原因。不过，中国总理李强下周或将出席法国总统马克龙举办的金融峰会或与此有关。

下周举行的国际金融峰会旨在推动气候融资，缓解贫困债务危机，以及启动金融机制改革等等，法中在今年四月马克龙总统访问北京时曾经就此达成一致，马克龙在北京还就此议题同中国总理李强举行了会谈。不过，到目前为止，中法双方均未确认李强出席金融峰会的消息。法广致函法国经济部但尚未获得法国官方的确认。

中国总理李强应德国总理舒尔兹的邀请于本月20日访问德国，中国官方尚未公开李强欧洲之行的行程。

李强访问欧洲正值中美博弈情势紧张之际，而中国驻法大使此前有关乌克兰战争以及前苏联加盟共和国主权地位的言论又引发欧洲强烈不满，尽管香港《星岛日报》近日报道说，卢沙野大使即将卸任返回北京。

美国政治新闻媒体政客（Polotico）网站此前报道指出， 就在中国新任总理、习近平的得力助手李强对欧洲进行首次访问的前几天，台湾派三名部长前往欧洲访问，以便更好地了解这些所谓志同道合的欧洲伙伴国的立场。

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