破近百年机制 港府决定输入2万建造运输外劳 中国人受惠多

香港/劳动市场

香港政府绕过由劳资官三方组成丶已成立96年的谘询平台，改由政府决定输入2万名建造业和运输业劳工，下月开始接受申请，没有完结时限，但港府强调，计划并非永久。另外，又会开放26个现时不得输入外劳的基层工种，为期两年。商会欢迎输入外劳计划，劳工界则不满港府再次架空三方谘询平台的劳工顾问委员会，促请当局严格监管。经济学者则忧虑政府同一时间开放太多输入外劳工种。

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面对劳工短缺，港府昨(13日)午召开记者会公布输入外劳计划详情，即同一时段内，建造业的输入配额上限是1.2万人丶航空业6300人丶公共小巴及客车司机分别为900和800人。其工资不得少于香港相关职位每月工资中位数丶雇主聘用本地工人和外劳比例为2：1丶雇主须就每名外劳支付每月400元「雇员再培训征款」。

发展局长甯汉豪指出，建造业外劳配额会优先考虑批予造价逾10亿港元的公营工程项目，例如公屋丶医院和铁路等工程，若私营项目能证明部分工种本地人力非常短缺，当局亦会考虑特殊情况下批准输入外劳。

小巴和客车司机配额方面，约占行业空缺的一半，运输及物流局局长林世雄表明，司机须持有运输署认可的非本地驾驶执照至少一年，且须通过本地公共小巴或巴士驾驶考试及职前课程，接受10至12小时驾驶实习训练。

副财政司长黄伟纶说，外劳不局限于中国内地劳工，但基于地理因素，相信引入的外劳大部分来自内地，外劳完成合约后便会离港，届时将可腾出配额。他补充，建造业及运输业的输入外劳计划将于7月开始接受申请，目标在两个月内完成审批；他强调，相关计划并非永久措施，惟设定一个短暂时限亦不符现实。

至于暂停执行26个基层工种不许输入外劳的规定，例如售货员丶侍应丶收银员丶文员丶发型师丶送货员及接线生等，黄伟纶称，由于涉及较多工种，期望9月前接受申请，而处理申请的时间会由5个月缩减至3个月。他强调，输入劳工是要确保经济有足够动力向前发展。

被问及港府现时做法是否架空劳资官三方协商的劳顾会，劳工及福利局长孙玉菡没有正面回应，强调院舍丶建造及运输业出现长期结构性短缺，难以就每宗申请谘询劳顾会。他重申，日后每半年将就行业输入劳工计划向劳顾会汇报，「绝不存在绕过劳顾会」。

香港总商会欢迎输入劳工，认为有助香港疫后再创繁荣，并冀措施进一步放宽，扩阔至其他人手短缺行业，解决人手荒。

在港府拍板新输入外劳计划前强烈反对的劳工界，在计划拍板后继续批评港府绕过劳顾会。香港劳工社团联会的立法会议员周小松更忧虑，扩大输入外劳将压低基层工友议价能力，薪酬待遇难以合理提升，要求为计划设时限。他又促请港府严格监管计划，防止雇主滥用和避免黑心雇主违法剥削外劳，输入外劳的雇主亦须改善本地工人待遇，加强与培训机构合作。

曾是泛民主派的职工会联盟成员的零售丶商业及成衣业总工会，其总干事张丽霞指出，暂停执行不准输入外劳的26个工种，门槛低但工时长，当中的货售员丶收银员和侍应更需长时间站立，但近年薪酬待遇和工作环境未见改善，认为政府应先改善本地工人待遇和职业安全健康，而非贸然放宽输入外劳。

中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认为，香港劳工不足的情况严峻，建造业和连输业是合适起点，但对同步放宽26个非技术或低技术工种的限制，则有所保留，认为不应一次过点着太多「火头」，因为这令当局难以做好管理。他又说，有关放宽都是回应商界需求，劳工自然会受影响。

港府过往输入外劳均须经劳顾会审批，但在疫情期间，因安老院人手严重短缺而事急从权，不经劳顾会输入中国内地护老员，为港府今次绕过劳顾会事入劳工开启先河。

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