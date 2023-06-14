美国酝酿不再给中国电子商务货物入美关税豁免

中国/美国/电子商务/关税

据路透社今天透露，根据拟议的法律，中国电子商务货物或将失去美国的关税豁免。其中一位发起人表示，一个由美国两党议员组成的团体计划在14日就提出一项法案，以取消电子商务卖家广泛用于从中国向美国购物者发送订单的关税豁免。

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发起人共和党参议员比尔卡西迪说，该法案将在颁布后立即禁止来自中国的此类货物。

电子商务卖家，如在中国成立、总部位于新加坡的 Shein 和 Temu，是PDD Holdings Inc 旗下的竞争对手，经营中国电子商务网站拼多多，是豁免的一大受益者。4 月份的一份联邦简报称，这些公司“利用”最低限度的关税来逃避关税，并进口非法物品，例如在中国新疆地区强迫维吾尔族劳工制造的物品。

但Shein 发言人周二表示，该公司在新疆没有制造商。

至少自 2019 年以来，微量电子商务就引起了人们的关注，当时美国消费品安全委员会报告说，由于大量低价值包裹，它难以捕获不安全的进口商品。美国海关数据显示，此类出货量在 2022 年增至 6.855 亿，而 2018 年为 4.105 亿。

该法案的其他发起人是共和党参议员 JD Vance 和民主党参议员 Tammy Baldwin。目前尚不清楚该提案会获得多少支持。去年，民主党代表厄尔·布卢梅瑙尔 (Earl Blumenauer) 提出的一项单独但类似的法案未能在国会获得通过。

根据该法案，中国和俄罗斯以外的国家可以通过对本国的免关税进口商品采用 800 美元的门槛来保持豁免。该法案将只允许联邦快递(FDX.N)、UPS (UPS.N)和 DHL 等私人托运人运输最低限度的包裹，但不包括邮政服务。

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