训练中国飞行员：受制裁的在香港先丰服务公司一口否认

美国稍早公布新一轮制裁措施，包括遭指控招揽外国飞行员训练中国空军的公司。涉案的总部位于香港的先丰服务集团有限公司否认有关他们招揽西方和北约人员向中国军事飞行员提供培训的指控，该公司说不知道有任何理由将公司纳入出口管制列表。

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据路透社报道称，总部位于香港的先丰服务集团有限公司Frontier Services Group否认美国关于训练中国军事飞行员的指控。

这家之前由黑水公司创始人埃里克·普林斯经营的安全和航空公司被美国商务部工业和安全局列入出口管制名单。

先丰服务公司称，“美国商务部工业和安全局从未联系过我们。我们想重申，自普林斯Prince辞职以来，他没有参与该集团的任何业务活动，并且 Prince 与该集团之间没有持续的关系。”

据该公司还澄清说，普林斯Prince 持有该公司的股份不超过 5%。

美国拜登政府于本周一将 43 家实体（其中 31 家为中国）添加到出口管制清单，限制它们因被视为违背美国利益的活动而接受美国出口产品。美国商务部称，该名单还包括为支持中国军事现代化而收购美国原产项目的公司，例如高超音速武器开发和高超音速飞行模型等领域。

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