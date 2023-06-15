中国开放更多促进生育措施 北京先行推16种辅助生育疗法

中国/计划生育

北京政府周四宣布，将从 7 月 1 日起，将 16 种辅助生殖技术纳入该市的医疗保健系统。路透社说，这是当局为提高中国低迷的出生率而采取的最新举措。

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北京将从 7 月开始为夫妇提供体外受精和其他生育治疗。根据北京市医疗保险局副局长杜新说，体外受精、胚胎移植、冷冻和储存精液是基本保险中的一些治疗。

该措施出台之际，中国在六年来首次出现人口下降后努力遏制出生率下降。去年新生儿数量降至每千人 6.77 人的历史新低，预计 2023 年将进一步下降。

中国国家卫生委员会去年 8 月向各省发布了关于改革支持生育率政策的指导意见。中国东北省份辽宁省在 5 月表示，将从 7 月 1 日起将辅助生殖技术包括在内。北京方面的公布也是在法院对徐枣枣 Teresa Xu 做出判决之前发布的。 Teresa Xu 是一名未婚的 35 岁中国女性，她起诉北京一家公立医院侵犯了她的权利，因为她未婚而拒绝冷冻卵子。

出于对中国快速老龄化的担忧，政府方面在 3 月份提出，单身和未婚女性应该能够获得卵子冷冻和体外受精 (IVF) 治疗等服务。至此由于必须结婚的国家规定，全国未婚女性很难获得试管婴儿和卵子冷冻技术等生育治疗。

由于出生率下降，四川省西南部等省份的一些私人诊所已经开始允许试管受精。

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