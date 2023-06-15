中国经济5月数据不尽人意 称复苏仍疲软

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中国国家统计局 (NBS) 发布经济数据报告，指中国 5 月份工业产出同比增长 3.5%，低于 4 月份 5.6% 的增幅，略低于路透社调查中分析师预期的 3.6% 增幅，路透社并说原因是制造商举步维艰国内外需求疲软。受悲观数据影响，摩根大通将其对中国 2023 年全年国内生产总值 (GDP) 增长的预测从 5.9% 下调至 5.5%。在严重未能实现 2022 年目标后，政府为今年设定了 5% 左右的适度 GDP 增长目标。

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中国经济在 5 月放缓，预计将出台更多刺激措施。中国经济在 5 月份显示跌跌撞撞，工业产出和零售销售增长低于预期，这增加了人们对北京将需要采取更多措施来支撑大流行后摇摇欲坠的复苏的预期。

今年早些时候的中国经济反弹显示在第二季度失去了动力，促使中国央行本周在近一年内首次下调了一些关键利率，并预计还会有更多。

“Covid 后的复苏似乎已经结束，经济双底几乎得到证实，我们现在看到我们低于市场普遍预期的 2023 年和 2024 年 GDP 增长分别为 5.5% 和 4.2% 的重大下行风险，”野村分析师在最新令人失望的数据公布后发表研究报告称。

国家统计局 (NBS) 周四表示，5 月份工业产出同比增长 3.5%。衡量消费者信心的一个关键指标零售额的增长了 12.7%，低于 13.6% 的增长预期，并且低于 4 月份的 18.4%。

从工厂调查和贸易到贷款增长和房屋销售的数据都显示出世界第二大经济体的疲软迹象。国家统计局数据显示，5 月份粗钢产量同比和环比下降幅度均有所扩大，而煤炭日产量也较 4 月份有所下降。

数据显示，5 月份房地产投资以至少 2001 年以来的最快速度下降，同比下降 21.5%，而新房价格增长放缓。

1-5月民间固定资产投资下降0.1%，与国有实体投资8.4%的增幅形成鲜明对比，显示企业信心疲软。劳动力市场的痛苦仍在继续，青年失业率跃升至创纪录的 20.8%。5 月份全国调查失业率维持在 5.2%。

路透社引述一位人权组织和经济学家表示，中国工厂的罢工已飙升至七年来的最高水平，并且预计将更加频繁。

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