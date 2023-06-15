习近平七十岁生日之际 普京、金正恩齐祝寿

中国/俄罗斯/朝鲜

今天（6月15日）是中国国家主席习近平七十岁生日，俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩都发贺电祝“好友”生日快乐，普京还呼吁加强两国在全面冲突中的关系。

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据法新社从莫斯科发回的报道，普京在克里姆林宫网站上发布的一封电报中写道：“亲爱的朋友，我衷心祝愿你身体健康、幸福、繁荣和成功。”他强调说：“我期待我们继续进行建设性的对话，并就当前的双边、地区和国际问题开展密切合作，造福于俄、中人民。”

在信中，俄国总统还赞扬习近平，说中国“在他的领导下取得了令人瞩目的成就：国民经济稳步增长，公民财富增加，北京在世界上的地位越来越强”。 普京还欢迎他的中国同僚为加强莫斯科与北京之间的“全面伙伴关系和战略合作关系”所做的“努力”。

朝鲜领导人金正恩今天也向中国国家主席习近平发送了生日贺电，据朝中社今天的报道，金正恩在贺电中表示，习近平总书记长期以来怀着对党、国家和人民的高度责任感，投身于建设有中国特色的社会主义伟大事业，受到全体中国共产党员和人民的尊敬和信赖。

贺电中写道，在习总书记的坚强领导下，中国共产党的威信进一步提高，初步实现了建设富裕社会的目标，中国的综合国力和国际地位得到了极大的增强。相信在总书记的领导下，团结在党中央周围的中国党和人民必将在实现中华复兴的斗争中取得胜利，实现更加辉煌的成果。

法新社指出，自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯在乌克兰发动侵略攻势、以及西方制裁重创俄罗斯经济以来，俄罗斯和中国保持着密切的关系。

北京还强调不谴责俄罗斯对其乌克兰邻国的攻击。中国国家主席习近平今年 3 月访问莫斯科，他曾说双边关系正在“进入新时代”。

另外，韩联社报道称，金正恩在周二（6月13日）就委托朝鲜驻华大使李龙男，通过中联部副部长送上花篮。

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