亚投行加拿大人高官批评中国愤而辞职称被建议逃离中国

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总部位于北京的亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 的一名加拿大高级雇员今天透露，他在从该银行辞职以抗议他声称受到中国共产党的压制后，被建议逃离该国。他没有详细说明是谁建议他逃离中国的。

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据路透社今天报道称，亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 的高级雇员鲍勃·皮卡德 (Bob Pickard) 是加拿大人，也是亚投行前全球通讯负责人，他周三在社交媒体上发表了一篇措辞严厉的帖子，并宣布辞职。几小时后，渥太华表示，启动调查这些指控，同时冻结与该银行的关系。

亚投行由中国国家主席习近平于 2016 年成立，作为世界银行和其他西方主导的多边贷款机构的中国替代机构，在全球拥有 106 个成员，包括加拿大，并称其是一个“非政治”贷款机构。

皮卡德在接受电话采访时告诉路透社：“我已经尽快离开了中国。”他说，他在本周早些时候提出辞职后逃到了日本。

据他称，“有人建议我近期不要涉足中国。在一个迈克尔夫妇被政府绑架的国家，我们可能对此类事情更加敏感或担心。”他指的是2018-2021年两名加拿大人在中国被拘留近三年的案例。

他没有详细说明是谁建议他逃离的。

中国驻加拿大大使馆周三晚间表示，皮卡德的说法是“谎言”。

亚投行周三早些时候表示已接受皮卡德的辞职，并称他的评论毫无根据且令人失望。

皮卡德说，他不相信加拿大的利益可由该银行提供服务的。皮卡德说：“我感到（共产党）党员的力量干扰了我们清晰透明地沟通的能力。”由于保密协议，他拒绝透露具体例子。他称，“我觉得我国的纳税人不应该为这个组织提供资金，它最终对中国的好处将超过对加拿大的任何好处。”

加拿大财政部长 Chrystia Freedland 周三表示，加拿大在调查此事时正在冻结与亚投行的关系，并且不排除任何结果，这暗示渥太华可能会退出其于 2018 年 3 月正式加入的亚投行。

中国驻加拿大大使馆周三晚间在其网站上发表声明说：“有关人士关于亚投行的言论纯属耸人听闻的炒作和彻头彻尾的谎言。” 该大使馆官方说，中国是亚投行重要成员，一贯遵循多边规则和程序。一些国家频频指责他人、说三道四……这种行为明显是专制’行为。”

据路透社称，这场事件标志着过去五年一直冷淡的加拿大和中国双边关系出现新的低谷。上个月，在渥太华以外国干涉为由要求一名驻多伦多的中国外交官离开后，中国针锋相对地驱逐了一名驻上海的加拿大外交官。

加拿大指责中国试图通过各种计划干涉加拿大事务，包括设立非法警察局和针对议员施压。

北京否认所有此类指控。

该报道称，根据他的 LinkedIn 个人资料，皮卡德是一名公共关系资深人士，他于 2022 年 3 月加入亚投行。今年早些时候，亚投行行长曾表示该行不会被卷入政治纠纷。

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