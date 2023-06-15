李强出国首访 选择德国与法国

中国/李强/德国/法国

中国总理李强将于6月18日至23日访问德国和法国。法新社说，这是李强3月上任以来的首次出访。

广告 继续浏览后续

据中国外交部发言人汪文斌说，中国总理李强"将对德国进行正式访问，在那里他将举行第七轮中德政府峰会，然后再对法国进行正式访问，在那里他将出席新全球金融公约峰会"。

法新社说，在中国，总理的政治地位通常低于国家主席，而且更具体地负责经济和金融议题。

在法国总统马克龙的倡议下组织的新全球金融公约峰会的目标是雄心勃勃的：改革全球金融架构，以更好地应对全球变暖的挑战。

一些与会者已经确认出席，包括世界银行行长阿杰-班加、联合国秘书长古特雷斯、欧盟委员会主席冯德莱恩和德国总理朔尔茨。

在柏林本周公布了一份将中国描述为敌视德国的竞争力量的文件之后，李强的德国之行有望变得更加微妙引发关注。

朔尔茨政府在周三公布的国家安全战略中谴责说，中国虽然是德国的 "伙伴"，但它的行为"违背德国的利益和价值观"。

中国是德国的主要经济伙伴，也是德国强大的汽车行业的重要市场，长期以来一直受到柏林的保护，但在过去一年里，柏林的语气变得更加强硬。

执政联盟里的党色部长们呼吁对北京采取更强硬的态度，批评中国对台湾的态度以及中国当局被指控以反恐的理由对西北部新疆地区的维吾尔人实施虐待。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅