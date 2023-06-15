美国"应用材料"控告中资公司借挖角窃取晶片设备设计机密

全球半导体制造设备供应商"应用材料"(Applied Materials, Inc)正控告加州一家被中资收购的竞争对手马特森(Mattson)科技，通过耗时14个月时间的员工挖角行动，窃取了一些最有价值的半导体设备设计机密。

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《彭博社》报导，美国"应用材料"指控这家总部位于加州的马特森(Mattson)科技，在2016年被中国支持的北京屹唐盛龙（亦庄龙）半导体投资中心收购后，在短短14个月内挖走17名最资深的工程师。

根据法庭文件指出，这家具有中资背景的公司，挖走了包括一名高级部门经理和研究人员，应材已经在2022年对马特森科技提出控告。应材在控告文件中指出，他们已经在2022年对马特森科技与最近离职员工提告，这名最近离职的员工已经交出间谍活动的具体证据。应材指出，被窃取的文件中有许多是高度敏感性以及技术性的资料，并且包含应材的商业机密和专利技术，这将使马特森科技可以增加多年的竞争优势。

报导指出，这名被控告的员工赖灿峰（音译）承认将前公司资料上传至个人帐户，但强调只是想“保留成就”当作纪念，然而应材在诉讼文件上详实记载该名员工先是在2022年2月接受马特森科技的工作机会，而后便试着将讯息下载到自己的USB，失败后便转而改用电子邮件将大量讯息发送给自己。

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