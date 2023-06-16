中美关系紧张 美国半导体企业美光科技仍投资中国

中国/美国

美光科技6月16日宣布将投资5亿欧元在中国扩张生产，此前这家美国企业被中国列入黑名单，近期北京和华盛顿州半导体领域竞争激烈。

广告 继续浏览后续

美光科技公司今天表示将投资约5亿欧元扩大在中国西安的生产。美光科技通过微信公众号宣布，公司已决定收购“力成”半导体有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备。

在中美关系紧张背景下，中国政府认为美光科技的产品存在安全缺陷，在今年3月展开调查后，这家美国内存芯片公司刚刚被中国政府列入黑名单，也标志着北京和华盛顿之间在半导体领域的争斗升级。

美光这家全球第四大半导体制造商，其总裁兼CEO梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）表示，美光扎根中国二十年来，与客户建立了深厚的关系，对此深感自豪，该投资项目彰显了美光对中国业务及中国团队成员坚定不移的承诺。

法新社指出自北京 2021 年进一步收紧网络安全规则以来，今年3 月启动对美光的调查是第一个针对外国公司采取的行动，也是最近几年来华盛顿把中国公司列入黑名单，北京进行的报复。

华盛顿以“国家安全”的名义，于 2022 年 10 月宣布针对中国的新的出口管制，以限制北京采购和制造“用于军事应用”的高端芯片。

北京随后就此向世界贸易组织提交了上诉。

过去 10 年，北京已经在自己的半导体产业上投入了数十亿美元，以使其电子芯片不再依赖国外进口。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅