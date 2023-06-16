北京为何没有为习近平庆祝70大寿

习近平生日

习近平看来是不愿意大张旗鼓过生日的，70大寿之际，官媒上看不出相关信息，中国几乎没有任何公开的庆祝活动。

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他的“最好的知心朋友”俄罗斯总统普京却高调致电庆贺，还有另一位与北京亲密的领袖，朝鲜领导人金正日，也不甘落后。

正遭遇乌克兰大反攻的俄罗斯领袖普京庆贺习近平生日，祝“亲爱的朋友”身体健康、幸福、顺利等等。

但是普京的“示好”这个时候公开发出让北京有点尴尬。纽约时报报道说，现在这个时候不是给西方显示“中俄友谊无上限”的时候，中国人担忧被普京的战争拴得太紧，更加疏远欧洲，给中国带来更大的外交损害。

金正恩的贺电似更有“无产阶级革命同志”的色彩：“习近平长期献身中国特色社会主义事业，并深得全体中共党员和人民的尊敬和信赖。”“希望总书记同志领导好中国共产党和中华人民共和国以及中华民族，并在责任重大的工作中取得更大成就。”

说起来也有点尴尬，这两人在世界上名声都很不好，一个发动侵略战争，成当代屠夫；一个独裁到顶，只靠试射核武器引起别人注意，习近平并不见得很希望他们如此公开地为他庆生？

庆祝领导人生日似乎并不是中共领导人的传统，“不做寿”是毛泽东为中共高层定下的规矩。旅美学者宋永毅对自由亚洲表示，毛泽东有点迷信，觉得给老年人多作一年寿就少活一年。

毛死后，毛左一派总在毛的生日，忌日做出一些庆祝活动来，但北京当局似乎对此也并不特别鼓励。

中共最高领袖的生日显得很神秘，有人分析，还有一个很重大的原因，在他们上了年龄之后，不太希望每年来一次有关他们年龄的特别提醒。如果领导人年龄高了，容易让人们想到接班人的问题。

涉及到中共总书记习近平本人，“庆生”一类活动更容易让人们联想到党的一度执行但被他废弃了的“七上八下”，所谓换届年，67岁还可续留或上位，68岁就得走人的党规。还有最高领导人任期不得超过两届，每届五年，两届十年，前任江泽民、胡锦涛都遵守了这一规矩。

习近平今年70岁了，远远谈不上“到点下车”，这是因为他破除了邓小平时代以来唯一的一项有意义的政治改革：废除领导人终身制。习近平的前任担任了10年的总书记，习近平本应像前任一样，在2022年中共20大时离任总书记岗位，但他在20大开启了第三任。

第三任结束后，他将75岁，许多观察人士根据他对中国复兴愿景的规划，认为他至少还会开启第四任乃至第五任，也就是一直把总书记当到2035年，甚至像毛泽东那样终身制，假如这中间如果没有变数的话。再一个很关键的问题就是看他本人的健康状况了。

关于习的健康状况，这是党国的最高机密，外界注意到他有时走路时不稳定的姿态，华尔街日报报道分析，“习近平已经开始在北京人大大会堂坐着发表重要的长篇讲话，而在执政的早期他一般站着发表这种讲话”。

这也可以做另外的解读，比如他已彻底清除了对手，志得意满，虽然不时关心他的政权安全，但大可不必站着读稿了，因为他已是老大。而且，中共20大已经彻底解决了习近平自我连任的问题，接班人的问题不复存在。

习近平本人对他的70岁生日究竟如何感想，无从得知。宋永毅指出，毛虽然禁止大规模祝寿，但私下还是搞祝寿活动。“习近平当然希望别人给他祝寿，他现在走的完全是毛泽东晚期的道路”。

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