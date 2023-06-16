北京酷暑39.4度 创6月中旬高温纪录

北京高温

中国部分地区热浪滚滚，北京周五6月16日飙高温，创下六月中旬的高温记录，沥青路上温度或超50度，温室气体叠加厄尔尼诺，炎炎夏日才刚开始...

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中国气象局6月16日在其微博官方账户上说："14:30左右，北京南郊天文台的温度达到39.4℃，打破了6月中旬的记录，"。

法新社说，中国的高温在夏季并不罕见，特别是在干旱的西部和南部。在较小的程度上，北京人也习惯于每年这个时候的高温。

但据科学家称，最近几个月，中国一直在经历极端的天气状况和局部不正常的温度，地球的气候变化加剧了这种情况。

中国气象部门在微博上说，"在14:30左右，北京南郊天文台的温度达到39.4℃，打破了6月中旬的记录"。而北京之前同期的最高记录是在2000年6月13日录得39.1℃。

宣布这一消息时，北京正处于高温橙色预警状态，这是中国第二高的级别，而邻近的河北省的部分地区处于红色预警状态。

据气象部门称，北京的气温在未来三天内将保持高位，预计至少有37℃。他们建议，"公众应减少户外活动，并注意中暑"。

当心爆胎

官方的中国新闻社援引一位气象学家的话警告说，在中国首都，道路上的沥青温度局部超过了50°C，这可能"容易损坏道路"和"导致轮胎爆裂"。

据中国新闻网报道，周四，中国八个省会城市录得今年的最高温度。

上个月，中国的经济首都上海录得一个多世纪以来最热的五月天（36.1℃）。

而去年，中国在经历了几个星期创纪录的热浪之后，录得自1961年有记录以来最热的8月。

联合国警告说，由于温室气体和厄尔尼诺天气现象的综合影响，2023-2027年几乎肯定是地球上有记录以来最热的时期。

世界气象组织（WMO）警告说，全球气温将很快超过巴黎气候协议中最宏伟的目标。

今年早些时候，中国的部分地区经历了一个异常严酷的冬天。在中国与俄罗斯交界的漠河镇，创下了-53℃的寒冷记录。

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