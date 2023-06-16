布林肯去北京为了避免误判？

美国国务卿布林肯周五表示，他即将访问北京的一个重要目的是为了“避免与北京发生误判”，为什么呢？

2023年6月13日，美国国务卿安东尼-布林肯在华盛顿白宫东厅的代表团团长招待会上发言。布林肯将从6月18日起访问北京。

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布林肯访问中国，这是自2018年以来美国最高级别的官员首次访华，他在访华前夕对媒体说，希望“避免误判”，重启对话。这句话暗示美中关系紧张到需要采取措施避免发生不测的地步。

中美关系极其紧张，自拜登担任总统以来几乎没有缓和的机会，二月份发生的气球事件导致布林肯推迟访华，使通过努力沟通来缓和双方关系的努力再次受挫，在经过数月的公开的暗中的较量后，布林肯访华看来终得以成行。

各界对布林肯访华期望值并不高，而布林肯对此行定调为“避免与北京误判”，显然是一个很现实的底线。无论在南中国海，在台海，在俄乌战争等一系列重大问题上，中美对峙都到了很严重的地步，尤其在南中国海和台海，在中国强烈宣示领海野心、不惜以战舰阻碍“在国际海域自由航行”的美国战舰的背景下，擦枪走火的可能性不可能完全排除。

布林肯一如此前的拜登政府多位高级阁员所表示，要为美中关系建立一道护栏，其目的就是避免不测的发生。这也就是美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔近日所表示的，美国希望与中国建立一个类似冷战时期的危机管控机制。但是“中国一直不愿接受和参与建立这样的机制。”

布林肯周五在与新加坡同行维维安-巴拉克里什南举行的新闻发布会上说，他此行的目的是为了 "打开直接的沟通渠道，以便我们两国能负责任地处理我们的关系，包括解决某些挑战和误解，避免误判"。

布林肯应该在当地时间晚间离开华盛顿，周日开始，对北京进行为期两天的访问，期间将与中国高官会晤。

美国国务卿还表示，他还打算在这次访问中 "促进美国的利益和价值观（......），包括直接和真诚地传达我们对一些问题的关切"。

布林肯访华的另一个目的：用他的话说，就是“需要探索与北京合作的潜力，以应对气候变化和打击合成毒品等全球挑战。”

布林肯再次重申美国的关切重心："激烈的竞争需要紧张的外交，以确保它不会变成对抗或冲突"，他补充说，"世界期待美国和中国进行合作"。

布林肯此行可谓极不轻松，北京也不断地高调放话，星期五稍早些时候，中国外交部发言人汪文斌称，美方不要幻想从实力地位出发和中国打交道，这句话在上次中美阿拉斯加失败的对谈中，中方高官杨洁篪和王毅就曾以同样的话语警告过美方。当时，美国国家安全顾问沙利文和国务卿布林肯对中国的人权，大规模关押新疆维吾尔人，以及不顾承诺破坏香港一国两制的自治地位提出批评。中国外交高官的这一说法意味着，美国对中国人权等问题的批评，被视为“从实力地位出发和中国打交道”，不符合中方要求的“相互尊重，平等对待”。

汪文斌还称，美国将中国视为最主要竞争对手和最重大地缘政治挑战，这是对中国的严重误判。看来，在北京的眼里，误判一方是美国。

布林肯此行能在多大程度上消除“误判”只有拭目以待，但一些分析人士认为，布林肯可能还有着通过此次访问为拜登和习近平11月在美国旧金山亚太经济合作组织国家领导人峰会期间会晤铺路的目的。

与此前后，一些美国最大的老板正在将要或已经前往北京，从库克到马斯克再到比尔.盖茨，后者星期五受到了习近平的接见。

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