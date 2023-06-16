普京在白俄部署核武 布林肯称美国"没有理由"调整其核武态势

美国/俄罗斯/白俄罗斯/核武

针对俄罗斯总统宣称已在白俄罗斯部署战术核武器，美国国务卿布林肯周五(6月16日）表示，尽管俄罗斯在白俄罗斯部署了核弹头，美国“没有理由”调整其核态势。普京周五宣称已将第一部分核装置运抵白俄罗斯。

广告 继续浏览后续

法新社消息，布林肯周五在新闻发布会上被问及俄罗斯在白俄罗斯部署战术核武器时表示，"我们没有看到俄罗斯准备使用核武器的迹象，没有理由调整我们的核态势。”。

周五早些时候，俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯已将第一批核武器转移到白俄罗斯，具体落实莫斯科在3月份宣布的部署计划。

普京称，在白俄罗斯“部署战术核武器”是三月份与白俄罗斯总统卢卡申科宣布的一项协议的结果，白俄罗斯将其国家的领土借给俄罗斯以攻击乌克兰。

普京在圣彼德堡国际经济论坛上发表讲话时表示，俄罗斯已经将承诺的第一部分核装置运抵白俄罗斯境内，在白俄罗斯部署战术核武器的工作将在今年底前全部完成。普京并表示，"这是一种威慑因素，是向那些想战略击败俄罗斯的人发出的讯号"。他又说，理论上只有在俄罗斯受到生存威胁时动用核武器，但现在没有这个必要性。

布林肯周五就此表示，具有讽刺意味的是，俄罗斯总统普京在邻国部署核武器，而他在为入侵乌克兰进行辩护时曾表示，这是为了阻止基辅获得此类武器。

布林肯并批评白俄罗斯总统卢卡申科接受莫斯科提供的武器称，"这是卢卡申科违背人民意愿，做出不负责任、挑衅的选择，放弃对白俄罗斯主权控制的又一例证。"

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅