欧洲议会通过议案：制裁香港特首李家超丶释放黎智英等政治犯丶废国安法

欧盟/香港/政治

欧洲议会周四（15日）以九成的压倒性票数通过一项支持香港的决议，促请港府立即释放壹传媒集团创办人黎智英以及其他因《港区国安法》被定罪或羁押的民主派人士，并撤销他们所有控罪；决议又再次呼吁欧盟理事会制裁特首李家超及其他被指压制香港人权的中港官员；并要求废除《港区国安法》。港府及中国外交部驻港特派员公署对决议表示强烈不满及严厉谴责。

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在有534席的欧洲议会，昨以483票赞成丶9票反对丶42票弃权通过一项不具约束力的决议，当中订明，自《港区国安法》2020年中落实后，香港的基本自由丶法治及司法独立以令人震惊的速度恶化，而中国的做法亦完全违背了「一国两制」原则丶《中英联合声明》及《公民权利与政治权利国际公约》。

决议除上述诉求外，还点名黎智英丶何俊仁丶戴耀廷丶邹幸彤丶李卓人丶黄之锋和何秀兰等民主派政治犯，指他们在等候审讯的漫长过程中，一般会被长期羁押，健康情况堪虞。

决议又对在狱中绝食34小时丶筹组悼念「六四」活动的前香港支联会副主席邹幸彤，以及身患癌症但仍被无理撤销保释的前立法会议员何俊仁，表达深切关注。

决议又呼吁当局停止为新闻工作制造障碍；并谴责中国政府企图针对流散在欧盟的香港人，又再次呼吁欧盟成员国暂停和中国及香港的引渡条例。

欧洲议会又敦促欧盟驻港办事处加强工作，包括加强法庭观察丶定期汇报重要庭审，并向港府提出探监要求。

动议发起人之一的斯洛伐克籍议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）在决议通过后指出，欧盟必须作出有原则且明确的回应，包括对责任人实施有针对性的制裁，以及重新审视香港的国际地位。

民间组织「香港自由委员会基金」（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）的英国及欧盟总监沙巴（Mark Sabah），以及带领黎智英国际律师团队的英国御用大律师加拉格尔（Caoilfhionn Gallagher）发表声明，欢迎欧洲议会为黎智英发声，认为港府必须响应欧洲议会的呼吁，在为时已晚前释放黎智英。他们担心，作为英国公民的黎智英，有可能为了捍卫民主价值观和行使受国际保护的权利而死于狱中。

民调：李家超民望跌至51.5 上任新低

不过，中港政府对议案表达强烈不满及严厉谴责。港府表示，李家超领导香港特区履行维护国家安全的责任，天经地义丶光明正大丶理直气壮，批评欧洲政客为政治目的和利益，罔顾事实，抹黑《港区国安法》。

外交部驻港特派员公署发言人亦对议案表示强烈不满和坚决反对，强调香港是法治社会，任何人都没有凌驾于法律之上的特权。发言人敦促欧洲议会政客，立即停止包庇美化违法犯罪分子的徒劳之举，立即停止威胁制裁的霸凌行径，立即放弃以港遏华丶不自量力的痴心妄想。

另外，香港民意研究所昨午公布于本月上旬进行调查的李家超最新民望，其评分只有51.5分，较上月下跌5.4，是上任近一年以来新低，而支持率净值亦首次出现负数，在支持率减去反对率后出现负1个百分点。

时事评论员刘锐绍在记者会上解释，这与特首上任「蜜月期」已过有关，再加上他近期处理国泰机组人员被指歧视中国乘客的风波和器官捐赠一事上亦有失分。

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