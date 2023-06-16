泽连斯基表明不会与俄罗斯谈判 南非总统呼吁俄乌双方缓和冲突

乌克兰/俄罗斯/非洲/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基周五(6月16日）在与斡旋俄乌战争的非洲领导人代表团会晤后，再次表明不会与俄罗斯进行谈判。南非总统拉马福萨呼吁俄乌双方缓和冲突。

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法新社消息，非洲七国领导人及官员组成的代表团周五抵达乌克兰，斡旋俄乌战争。泽连斯基在与非洲领导人会谈后举行的记者会上表示，"今天我在（与非洲代表团）会晤时明确表示，当侵略者占据在我们的土地之上，允许与俄罗斯进行任何谈判就意味着冻结战争，冻结痛苦和苦难"。

泽连斯基并指责俄罗斯2014年吞并克里米亚后"冻结了乌克兰冲突"，乌克兰不会允许莫斯科再次这样做。泽连斯基说，"在2022年2月入侵乌克兰之前，俄罗斯长期以来试图用（明斯克）和平协议来欺骗所有人”，过去达成的(明斯克）协议旨在试图解决与乌克兰东部莫斯科支持的分离主义分子的冲突，而俄罗斯借此准备对其邻国发动新的攻势。

泽连斯基表示，“很明显，俄罗斯还想再次使用惯用的欺骗手法，但俄罗斯不会再次欺骗全世界”，泽连斯基说， “我们不会再给他第二次机会了”。

法新社报道，南非总统拉马福萨周五与其他非洲六国领导人组成代表团访问基辅，他呼吁乌克兰和俄罗斯“缓和冲突”。非洲代表团访问基辅之后还将前往莫斯科，此行试图在乌克兰和莫斯科之间进行调解。

拉马福萨周五下午在与乌克兰总统泽连斯基联合举行的新闻发布会上表示，“双方必须缓和下来”。

非洲代表团抵达基辅后，先到基辅附近的布查镇视察并在一处乱葬岗出席悼念仪式。

乌克兰全境当地周五早上响起防空警报。乌军说，击落了12枚俄军导弹。拉马福萨的发言人说，空袭警报期间，拉马福萨走入防空洞暂避。

而俄罗斯普京周五表示，乌克兰人在前线发起的反攻“没有机会”取得成功。

在非洲领导人代表团访问乌克兰首都基辅展开和平任务之际，乌克兰周五表示，乌军在基辅上空击落12枚俄罗斯导弹，包括6枚"匕首"超音速导弹。

法新社报导，乌克兰空军指出，乌军摧毁6枚"匕首"（Kinzhal）超音速导弹、6枚"口径"（Kalibr）巡弋导弹及2架侦察无人机。基辅市军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）表示，所有导弹都在基辅上空遭到拦截。

"匕首"极超音速导弹是俄罗斯总统普京在2018年公布的6种新一代武器之一，当时普京宣称匕首导弹不会被世界上任何防空系统击落。

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