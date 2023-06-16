美众院中国委员会主席批评拜登 急于重启美中对话"误判且危险"

美国/中国/美中关系

美国众议院"中国问题特别委员会"主席加拉格尔接受日媒专访时表示，拜登政府急于重启美中对话是"误判形势且相当危险"，他表示，中国武犯台湾的冲突危机正在升高，并提到危机可能在2027年前发生。

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中央社消息，美国国务卿布林肯预定18到19日访问中国，重启今年2月因间谍气球停摆的美中对话。拜登政府的立场是透过美中沟通，以避免因误解或误判而引起冲突。

今年2月曾经密访台湾的美国众议院"中国问题特别委员会"主席加拉格尔（Mike Gallagher），日前在接受日本经济新闻访问时，批评拜登政府"害怕刺激中共"，"搁置了对华为全面禁运及间谍气球等事件的调查细节"，他认为其结果助长了中国的挑衅行为。

消息称，长期以来，美国期待中国的民主化，并采取重视经济关系的"交往政策"，但中国却加强了霸权主义并对地缘政治构成威胁。

加拉格尔表示，在拜登政府急于重启对话之际，中国却加强了对美国企业的威逼，他认为，对话优先是"（犹如）僵尸的交往（政策）"绝对无法顺利。

报导指出，加拉格尔的态度代表了美国议会跨党派倾向于中国威胁论的现状，这将对拜登政府带来压力。

对于中国武力犯台危机的可能性，加拉格尔表示他很担心"冲突的风险正在升高，并进入了最大危险的局面"。他指出，随着人口老化和减少，中国的潜在增长率也将下降，"由于中国国家主席习近平在30年代将面临更多挑战，他可能在未来5年内尝试冒险"。

报导指出，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯曾表示，习近平已命令共军在2027年前具备犯台能力。加拉格尔警告，台湾有事的风险"时间可能会更早，2027年可能不是（危险）局面开始阶段，而是结束的时间"。

加拉格尔认为，中国并不想和美国建立双赢的关系，中国想借"双赢合作"的烟幕弹夺取台湾、控制关键技术领域，并扩充军备将美国踢出太平洋。

加拉格尔也向日经透过近期将再度访台的计划，并考虑出席支持台湾民主和加强自卫能力的公开活动。

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