美国大老板们涌向北京 管它中美关系如何紧张

中美关系

从马斯克到比尔盖茨，中间还有一个库克，一些美国的超级老板接踵前往北京，似乎忘了中美贸易大战，更不管中美关系如何紧张。

在中国新华社发布的这张照片中，2023年6月16日，比尔-盖茨在北京与中国国家主席习近平会面。微软的联合创始人比尔-盖茨在特斯拉CEO埃隆-马斯克访问北京的几天后，与中国国家主席习近平进行了会晤。中国CCTV显示，习近平说他很高兴见到被他称为 "老朋友 "的盖茨。

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法新社评述说，这差不多是新冠疫情爆发前的景象，三年之后，当习近平下令执行的让中国与世隔绝的清零政策终结之后，断了的线似乎又接上了。

尽管中国的经济从来也没有像今天这样不景气，青年的失业率即使依据官方保守数字也创下20.8%的新高，美国超级老板们到北京，至少显示了他们对中国这个巨大市场以及对美中两经济巨头关系的某种乐观期待？

中国外交官传话说，马斯克在北京这样说：“美国与中国的利益紧密相连，就像两个不可分离的双胞胎”。

三月份，苹果总裁库克甚至在中国首都宣称，他的苹果与中国享有一种 "共生 "关系。众所周知，世界上最大的苹果手机制造厂就在中国。

不过，他们还没有遇到比尔.盖茨得到的“最高礼遇”。星期五，中国国家主席习近平接待了2019年之后首访中国的微软创始人比尔.盖茨。

习近平称盖茨为“老朋友”，中方媒体强调，这是习近平多年来首次会见外国企业家，何等荣耀？

习近平对盖茨说，“你是我今年在北京见到的第一位美国朋友”。央视转述的习近平后面说的一句话引起不少解读，他对盖茨说，“我总认为中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民。”

看来，习近平对与美国行政当局，至少从特朗普到拜登，打交道感到很头疼。他似乎更希望和代表民间的美国大老板们交流。

美国总统是否也有过与“中国民间”直接打交道的愿望？不过，美中两国的“民间”是不太一样的，美国政府是民选政府，在一定程度上代表民间。中国政府是由中共领导集团指定的，而这个集团的最高领导人习近平在党内维持着至高无上的地位，他不需要选举，也不需要人民表态，因此，这种特殊的自我任命“内循环”的党国结构，很难说真正代表“民间”。

习近平坚决清零导致中国经济衰败，总要显示一点对外开放的姿态，让纷纷流失的外资止步？或许他对比尔.盖茨有某种特别的好感？后者客随主便，投桃报李。他对习近平说，“非常荣幸”有机会会面。官媒央视网是这样表述的，盖茨对习近平说，“中国在减贫和应对新冠疫情方面取得举世瞩目的巨大成就，为世界树立了很好榜样。”

看不到盖茨先生的原话，但愿这是盖茨的原意。单单以中国在疫情方面取得的“巨大成就”而言，这句话更像是中国官员的宣传。三年清零，给中国带来了难以估量的人道灾难和经济后果，怎么能说“为世界树立了很好榜样？”

美国的企业领袖来访的时刻正是中美贸易关系、外交关系更加败坏的时刻，当然，即使这样，也没有影响美中贸易额再破纪录，达致6910亿美元的高峰。

美国企业界担心对华出口减缓，尤其在高技术领域。以国家安全的名义，美国自2022年起封堵了尖端半导体以及相关制造设备向中国出口。

奉行实用主义的美国企业家很久以来在为加强美中关系辩护，他们称这样的话有时候会促进中国进行经济和政治改革。但是，一个自习近平上位以来越来越封闭的中国，让美国企业家们的这种说法失去了份量，从前影响力巨大的一些企业集团也随之边缘化。

设在中国的策纬咨询(Trivium)公司的分析师Joe Mazur指出："商业界是稳定中美关系的最后一个浮标之一。"可是，他们这样的声音越来越稀少"。

美中摩擦诸多，从台湾到人权，美国商界关注着国务卿布林肯访问北京。中美商会前主席詹姆斯-齐默尔曼告诉法新社：美国公司在中国进行了大量投资，在那里有数以千计的员工，并且仍然将中国视为一个有前景的市场。可是美国和中国政府 "已经把所有的合作消减到零"，

负责促进双边贸易并反对贸易制裁的美中贸易理事会，面对对北京日益强硬的美国国会，也明显感到被边缘化。

中国领导人习近平似乎也感觉到某种危险，他强调以自力更生为主的即使中国的经济学家们也深表怀疑的“内循环”，旨在全面提防美国。中国当局最近限制了将数据带出国门的能力，并对咨询公司，特别是美国公司的办公室进行了突击检查，使外国公司不寒而栗。

英国简氏信息集团的分析师Claire Chu说："看法正在改变"。她指出："许多公司正在说'即使我们不离开中国，我们也必须开始考虑这个问题'。像苹果集团一样，全球许多巨头都在审查他们对中国的依赖性，尽管这并不影响库克访问北京。

齐默尔曼说："一如10年前人们说绝对有必要进入中国一样，今天尤其有必要有一个必备的搬出中国的战略"。

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