驻日美军横田空军基地接到“爆破预告”

美日/军事

美国军方媒体报道称，驻日美军横田空军基地由于接到要对该基地进行爆破的预告，致使基地员工等奉命从多栋建筑撤离。据美军媒体《星条旗报》报道，驻日美军横田空军基接到爆破预告，15日上午11时后，向基地内员工发出撤离多个建筑物的避难命令。

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有关发出避难命令，横田空军基地表示，15日上午10点20分左右接有关“安全的威胁”的报告，因此发出避难命令，在完成基地内安全确认后，解除避难命令，恢复正常运营。

基地发言人说：“由于现实中发生过此类事件，我们要求基地人员听从安全人员的指示。”

交通繁忙的16号公路沿线两座大门一时关闭，基地内的道路也已一时关闭。

据横田空军基地称，日本时间下午1:00后发布了“解除警报”，所有大门和道路都可以照常通行。

横田空军基地（Yokota Air Base）位于东京都西面45公里的多摩郡福生町，面积7.3平方公里。

1945年开始启用，是美空军在东北亚的指挥中心与主要作战基地和空运基地，隶属于美太平洋空军司令部，是驻日美空军主要基地之一。

2013年11月29日，驻日美军横田空军基地惊现两个“简易发射装置”，一度传出爆炸声。警方怀疑，事件可能系一个极端左翼团体所为。

2015年，横田空军基地曾有一名不明身份的嫌疑人携带“可疑包裹”擅自闯入，导致基地一度关闭。

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