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驻日美军横田空军基地接到“爆破预告”

美国军方媒体报道称，驻日美军横田空军基地由于接到要对该基地进行爆破的预告，致使基地员工等奉命从多栋建筑撤离。据美军媒体《星条旗报》报道，驻日美军横田空军基接到爆破预告，15日上午11时后，向基地内员工发出撤离多个建筑物的避难命令。

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A Japan Self-Defense Forces (JSDF) soldier takes part in a drill to mobilise their Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) missile unit at U.S. Air Force Yokota Air Base in Fussa on the outskirts of Tokyo, Japan August 29, 2017. 美国空军横田空军基地
A Japan Self-Defense Forces (JSDF) soldier takes part in a drill to mobilise their Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) missile unit at U.S. Air Force Yokota Air Base in Fussa on the outskirts of Tokyo, Japan August 29, 2017. 美国空军横田空军基地 Reuters/路透社
作者： 东京特约记者 楚良一
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有关发出避难命令，横田空军基地表示，15日上午1020分左右接有关安全的威胁的报告，因此发出避难命令，在完成基地内安全确认后，解除避难命令，恢复正常运营。

 基地发言人说：由于现实中发生过此类事件，我们要求基地人员听从安全人员的指示。

 交通繁忙的16号公路沿线两座大门一时关闭，基地内的道路也已一时关闭。

 据横田空军基地称，日本时间下午1:00后发布了解除警报，所有大门和道路都可以照常通行。

 横田空军基地（Yokota Air Base）位于东京都西面45公里的多摩郡福生町，面积7.3平方公里。

1945年开始启用，是美空军在东北亚的指挥中心与主要作战基地和空运基地，隶属于美太平洋空军司令部，是驻日美空军主要基地之一。

 20131129日，驻日美军横田空军基地惊现两个简易发射装置，一度传出爆炸声。警方怀疑，事件可能系一个极端左翼团体所为。

 2015年，横田空军基地曾有一名不明身份的嫌疑人携带可疑包裹擅自闯入，导致基地一度关闭。

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