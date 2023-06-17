布林肯访华前与日韩外长通话 拜登称希望在未来数月与习近平会面

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美国国务院周六(6月17日）称，美国国务卿布林肯在访问北京之前分别与韩国和日本外长通电话，布林肯强调"中国有必要利用其影响力向朝鲜施压；他并重申"美国保卫日本的坚定承诺"。美国总统拜登周六向媒体表示，他希望在未来数月内与中国国家主席习近平会面，讨论美中关系问题。

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法新社消息，美国国务卿布林肯预计6月18日到19日访问北京，并与中国官员展开一系列会谈。布林肯在行前分别与韩国及日本外长通了电话。

美国国务院周六在一份声明中称，布林肯周五与韩国外交部长朴振通电话，双方谴责朝鲜继续非法发射弹道导弹，并强调中国应向朝鲜施加其影响力，促其进行持续而认真外交努力。布林肯并重申美国对防卫韩国的"坚定承诺"。

布林肯周六与日本外务大臣林芳正通电话，重申美国其防卫的"坚定承诺"，并谴责朝鲜持续向日本海非法发射弹道导弹"。

布林肯并与还日、韩外长讨论了美韩日三边合作的重要性，特别是在亚太地区经济方面的合作。

布林肯周五表示，他为此次中国之行设定三个目标：对话、挑战以及寻找共同点。

另外，美国总统拜登周六表示，他希望“在未来几个月内”与中国国家主席习近平再次会面，以“讨论我们存在的合理分歧，以及(美中）如何相处”。

美、日、韩三国15日发布联合声明，谴责朝鲜发射2枚短程弹道导弹。而平壤则扬言对进行中的美韩联合军事演习做出回应。

法新社称，美、日、韩三方发出联合声明表明日本和韩国之间关係日益缓和，(促进日韩关系）正是拜登政府在该区域紧张局势和中国影响力日益增强情况下的主要外交目标。

布林肯将18日至19日重启年初因中国侦察气球事件而延后的中国之行。这是他首度以国务卿身份访问中国，也是近5年来美国高层外交官首次访华。

美国总统拜登周六向媒体表示，他希望在未来数月内与中国国家主席习近平会面，讨论"美中之间合理管控分歧，以及相处之道"。

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