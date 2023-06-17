德国对华出口担保保持开放

中德关系

据德国《经济周刊》报道，到目前为止，德国政府还没有为与中国的业务设定风险保护的上限。没人知道，在不久的将来，这种情况是否还会持续。

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2022年，德国政府为对华出口承担了9.772亿欧元的信贷担保,而且至今没有为风险保障设置上限。根据路透社得到的德国经济和技术部6月12日发出的一封信，截至2022年12月底，德国政府对中国的出口风险担保总额为23亿欧元。

德中政府磋商会议将于下周二在柏林举行，经济关系的发展可能是一个主要议题。德国政府周三推出的国家安全战略包含对中国的批评。该战略视中国更是一个对手和竞争者，而不是合作伙伴。这使中国在德国对出口业务的保护方面排到了土耳其和巴西之后的第三位。

德国联邦议院左翼党对一个小问题的回答也表明，近年来德国对与中国业务的担保违约风险非常低，在2021年和2022年，只支付了10万欧元的交易泡汤赔偿。国务秘书Udo Philipp在信中说，“这与德国过去与中国和中国公司的传统良好支付经验相符。”

考虑到出现了限制国家对中国业务的担保的辩论，该信明确指出，“对中国的出口担保政策是开放的。”也就是没有引入上限。

考虑到地缘政治紧张局势，政府正在讨论的不仅是设立每家公司在中国投资30亿欧元的上限，而且还有对对华投资的审查。

联邦议院左翼党经济政策发言人(Christian Leye)莱耶向路透社表示，“越来越清楚的是，外长贝尔伯克关于出口担保已经封顶的说法与事实不符，对中国的保障政策仍然是开放的。“他指的是贝尔伯克四月访问亚洲时的发言。

Leye补充说，好在中国和西方之间日益加剧的对抗还没有在出口风险担保的实践中体现出来。德国政府正在实践“与中国打交道的战略模糊性“，言辞越来越尖锐，但贸易方面的做法并没有改变。

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