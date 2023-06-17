拜登：美国不支持简化乌克兰加入北约程序

美国/乌克兰/北约

美国总统拜登周六(6月17日）表示，尽管俄罗斯全面入侵乌克兰，但美国不支持简化乌克兰加入北约程序。拜登并指俄罗斯在白俄罗斯部署核弹头是“完全不负责任的”行为。

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法新社消息，在被媒体问及"是否打算让乌克兰加入北约程序"更简便"时，拜登回答"不会"，拜登表示，乌克兰应该满足(加入北约）的所有条件，"所以我们不会简化(乌克兰加入北约）程序"。

拜登并表示，俄罗斯在白俄罗斯部署第一批核弹头是“完全不负责任的”行为。

俄罗斯总统普京周五证实，俄罗斯已经向白俄罗斯部署首批核弹头，年底前将完成部署战术核武器的计划。

北约领导人预定下月在立陶宛首都维尔纽斯召开峰会。

北约秘书长斯托尔滕贝格周五在布鲁塞尔明确表示，乌克兰将不会在本次峰会上被邀请加入北约，尽管他强调乌克兰终将“在某个时候成为北约成员”。

北约领导人将在立陶宛与乌克兰总统泽连斯基举行首次北约－乌克兰理事会（NATO-Ukraine Council）会议。

斯托尔滕贝格表示，本次会议将使乌克兰在谈判桌上获得更平等的地位，以"安全问题进行磋商并做出决定"

他强调，虽然北约将在峰会上强化与乌克兰的政治关系，但不会讨论乌克兰的成员身份。他称，"我们不会在维尔纽斯峰会上讨论邀请乌克兰加入的问题，而是将讨论如何让乌克兰更接近北约。"

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