江西指鼠为鸭 谎言戳破了

指鼠为鸭事件

江西一所大学学生月初在学校餐厅疑似吃到“老鼠头”，事情暴露后校方和南昌市政当局急忙掩盖，谎称学生吃到的是“鸭脖”，并迫使学生改口。相关照片网络公布后，舆论哗然，“指鼠为鸭”事件激发强烈反响。江西省最新调查认定，学生吃到的果然是老鼠头。

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中国媒体17日报道，江西省教育厅、公安厅、国资委和市场监督管理局联合调查组“经调取监控录像”并对当事人所拍现场照片和视频进行专业辨识，认定江西工业职业技术学院学生6月1日在学校餐厅吃出的“异物”，确实为老鼠类啮齿动物的头部。

其实，6月1号吃到“老鼠头”的学生当即拍摄了现场照片和短片，短片清晰显示，饭菜里的一块黑色异物看起来像极了老鼠头，不但有眼睛，胡须，还有啮齿类的犬齿。

即便老鼠头特征显著，南昌市当局和学校当局为了掩盖丑闻，得出“不是老鼠头而是鸭脖”的结论，并称涉事“学生已现场作出书面说明对食品内容进行澄清”。但是，“老鼠头”照片和视频不胫而走，激起舆论愤怒，网民怒指当局“明明肉眼可辨，还要指鼠为鸭”。

还有网友说，“这是得有多大的关系硬是把鼠头说成鸭脖，哪里的鸭脖还有一排牙齿的？”吃到鼠头的学生为何改口？网友认为，如果不改口，“还想顺顺利利拿着毕业证离开校园吗？”

舆论汹涌，公然的“指鼠为鸭”让民众愤怒。江西省官方在事件发生10天后，终于宣布由“四个省级部门”成立省级联合调查组。调查结果：“发布‘异物为鸭脖’结论是错误的。”

网友说，如果不是之前网上沸沸扬扬，根本不会有后续省级调查。明眼人一看不是鸭脖还得省级出面才能尘埃落定。

如何处理？调查指学校“负主体责任，涉事企业负直接责任，市场监管部门负监管责任”。给人一种各打五十大棒了事的感觉。至于受害学生，是否应给予赔偿，只字不提，对逼迫学生改口的责任人如何处理，只字不提。

但舆论层面仍然发酵，不少网民批评官方指鹿为马，颠倒黑白，严重丧失公信力。而且逼迫当事学生改口，造成严重伤害。

财新发表评论称： 该事件暴露的真假不分背后，是一定圈层内系统性谎言的胆大妄为和坚不可摧。

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