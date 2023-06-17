西门子计划将成都工厂产能翻倍

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根据法国经济类报刊回声报德国站的报道，就在德国政府担心其对中国的经济依赖，希望减少对华经济依赖之际，西门子公司却“一脚油门踩下去”，决定继续大力投资。

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这家德国工业巨头宣布，正在欧洲和亚洲启动一项20亿欧元的研发和生产投资计划，预期把位于中国成都的工厂产能提高一倍。

西门子正在向其成都工厂额外注资1.4亿，以增加“当地市场产量”。这一成都工厂主打工业计算机和数控工具，特别用于当地电池、半导体和电子产品生产商的装配线。

西门子总裁罗兰·布希周四在新加坡表示，目前集团营业额为194亿，2022-2023年下半年增长15%，这一速度明显快于市场，并指出，“集团的投资战略必须支持增长，同时增强自身的韧性”。“到2025年，西门子数字产业分支的核心业务在中国的营业额应当翻一番”。

与此同时，西门子还将在新加坡投资2亿，希望服务于之前主要由中国工厂覆盖的亚洲国家，如印度、越南或者新加坡。这一战略将“减轻地缘政治风险和与供应链相关风险。回声报指出，5年前，成都的西门子工厂仍占全球市场生产份额的40%，占当地市场生产份额的60%。

2022年，西门子在华销售占全球销售的13%。鉴于德国政府希望调整对华政策，该公司也必须做出相应的前瞻性调整。回声报引述西门子数字工业负责人塞德里克·内克的评价称，“这将既不是工业回流，也不是全球化，而是一种全球的本地化生产，即每个市场都会拥有自己的工厂。”

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