非洲和平使团调停俄乌战争来得不是时候

俄罗斯侵乌战争

正值乌克兰大反攻期间，非洲多国国家领导人组成和平使团，奔走于基辅和莫斯科，试图调停冲突。非洲领袖的愿望是好的，但取得成功的希望不大。周五，他们在基辅碰了钉子，乌克兰总统泽连斯基拒绝代表团的调停建议，周六，代表团在彼得堡继续主张“终结战争”，普京则称对“建设性对话”抱持“开放”态度。

2023年6月17日，在俄罗斯圣彼得堡，俄罗斯总统普京（左三）出席了与非洲领导人和高级官员代表团的会议，这是图片社提供的讲义照片。七位非洲领导人--科摩罗、塞内加尔、南非和赞比亚的总统，以及埃及总理和刚果共和国和乌干达的最高特使--在访问乌克兰一天后，于周六前往俄罗斯，试图帮助结束敌对状态。

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泽连斯基对“调停”的看法很尖锐，他认为俄罗斯通过所谓的“调停”玩弄“骗术”。乌克兰人愿意一直打下去吗？不!问题是战争的发动者还在占领着乌克兰部分领土。泽连斯基与非洲和平使团会晤结束后对媒体表示：“当占领者还在我们的土地上，允许与俄罗斯谈判就意味着将一切冻结，冻结痛苦和苦难。”

泽连斯基不认为非洲和平使团周六奔赴彼得堡会晤普京有多大意义。泽连斯基甚至表示难以理解和平使团的行动逻辑。“乌克兰需要的是真正的和平，真正的和平的前提条件，就是俄罗斯军队从我们的国土上真正撤离。”

泽连斯基指责普京玩弄“骗术”，指的是俄罗斯占领军的一种惯用手法，2008年，俄罗斯军队侵入格鲁吉亚俄语区，接受法德提出的“调停”建议，结果变成了实质占领。2014年，俄罗斯操纵乌东分裂，乌克兰被迫接受“调停”，最后形成的所谓“明斯克协议”某种程度上巩固了乌东的分裂，成了俄罗斯八年后借口消灭纳粹全面入侵乌克兰的跳板。

显然，粉碎俄罗斯占领乌克兰全境计划的乌克兰岂能容忍侵略军继续在其土地上扮演主人。乌克兰的历史教训是深重的。泽连斯基曾多次表达过，乌克兰不可能在占领军占领乌克兰部分土地的时候谈判，更不可能如俄方过去提出的建立所谓的“缓冲区”，这种“缓冲区”建立在乌克兰本土上，在基辅看来，这将为普京发动更大的侵略提供跳板。

而且，俄罗斯方面也没有真正谈判的诚意。过去几个月，普京及其他高官不断放话，谈判的条件是乌克兰必须在接受现状的条件下谈判，也就是接受俄罗斯占领部分乌克兰领土的条件下谈判，这在基辅方面看来犹如痴人说梦。

尤其现在，得到西方先进武器援助的乌克兰正在对俄军发动大反攻，大反攻并不容易，结果一时难以断定，但乌军抱着必胜的决心，而且正在一步步逼退侵略军，解放了数座村镇和一百多平方公里的土地。在这个时候，非洲和平使团的努力尽管如其所言，“非洲不能袖手旁观”，但没有从根本上抓住这场冲突的核心问题所在，因此不会有任何效果。

不难理解，普京为什么对非洲和平使团建议的反应相对积极。非洲和平使团首领、南非总统拉马福萨在彼得堡会见普京时说：“战争不可能永远继续…… 我们希望战争终结。” 拉马福萨还强调，这场战争对非洲大陆也带来了负面的影响，因此，“终结战争符合我们共同的利益。”

发动战争的俄罗斯总统普京赞许非洲和平使团的建议“很平衡”，称俄罗斯“对符合公正原则即考虑到各方合法利益的建设性对话持开放态度”。从普京的反应中不难理解泽连斯基为什么指其“玩弄骗术”，一个占领国的首领，侈谈“公正原则”，多么美妙的谎言。

的确，非洲大陆非常依赖俄罗斯和乌克兰的粮食出口，俄乌战争导致粮价和食品价格暴涨，但是，非洲国家一如中国，至今拒绝对俄罗斯侵略乌克兰进行谴责，其与俄罗斯的亲近关系也颇受指责。

俄罗斯一直试图通过把自己打扮成抵御帝国主义的堡垒来吸引非洲领袖，并谴责西方通过制裁俄罗斯阻碍了俄罗斯把粮食运送到非洲大陆。

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