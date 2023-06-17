非洲调解团与普京会晤呼吁结束战争 普京称对建设性对话"持开放态度”

俄罗斯/南非/乌克兰/战争

非洲调解代表团周六(6月17日）在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈时呼吁结束战争，普京则宣称对建设性对话"持开放态度”，而此前乌克兰总统泽连斯基拒绝调解建议称，"占领者仍在乌克兰领土上时允许谈判意味着冻结痛苦和苦难。

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法新社消息，南非总统拉马福萨率领非洲多国领导人周六由乌克兰转抵俄罗斯圣彼得堡，与普京会谈。拉马福萨表示，“战争不可能永远持续下去。我们希望这场战争结束”。他强调，非洲国家受到乌克兰战争"负面影响"，结束这场战争符合我们的共同利益。

南非总统府表示，非洲代表团与普京会面，为（结束）已长达16个月的冲突寻求一条和平道路。这场冲突已经造成毁灭性的经济冲击、生命损失及全球不稳定。

法新社称，自2022年2月以来，俄罗斯将这场对乌克兰的进攻正式定名为“特殊军事行动”，许多俄罗斯人因称这场冲突为“战争”而被判入狱。

由拉马福萨率领的非洲调解团还包括塞内加尔、赞比亚、科摩罗总统以及刚果（布）、乌干达和埃及等国的代表。

非洲代表团在基辅之行的第二天抵达俄罗斯，据非洲轮值主席国科摩罗的说法，非洲领导人与乌克兰总统泽连斯基进行了“建设性的讨论”，但事实上泽连斯基拒绝了非洲代表团的提议。

俄罗斯总统普京则欢迎非洲国家对乌克兰危机采取“一视同仁的态度”，强调俄罗斯非常尊重非洲国家支持维持稳定的立场”，“俄罗斯支持他们奉行和平主义政策的愿望”。

普京表示：“我们愿意本着正义原则，并考虑到各方合法利益，与那些希望和平的人进行建设性对话。”

非洲国家领导人出访乌克兰及俄罗斯，其中一个目的是解决谷物出口问题。普京认为，非洲的粮食危机与这场战争无关，而是由西方国家引起，称确保乌克兰谷物经黑海安全出口的协议无助改善情况。

法新社称，非洲受到食品价格上涨和战争对世界贸易影响的沉重打击。 然而，南非拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，并因其与克里姆林宫的亲近而受到批评。而俄罗斯则试图透过指责西方的制裁阻止对非洲必不可少的俄罗斯谷物和化肥出口来吸引非洲领导人加入其阵营。

另据报道，俄罗斯克里姆林宫周六表示，黑海港口农产品外运协议中有关俄罗斯的部分并未得到执行，当初的承诺并未兑现，因此协议"已经失去机会"。

发言人佩斯科夫表示，在军控方面，目前的局势很坏，需要迅速展开谈判，但估计没有前景。俄方准备好在军控领域进行对话，不论何时对话都是很必要的。俄罗斯不打算成为封闭的国家，非常欢迎境外投资者，俄方会提供必要的条件。

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