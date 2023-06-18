乌克兰反攻夺回札波罗热1处村庄 英国宣布扩大金援

乌克兰/俄罗斯/英国/欧洲

路透社消息，一名俄罗斯任命的官员周日(6月18日）承认，乌克兰已经重新夺回札波罗热地区南部的1处村庄，这是乌克兰自本月稍早发动反攻以来，在这条战线的首度获胜。而英国宣布扩大经援，协助乌克兰加强网路防御能力；欧盟也表示加快向乌克兰运送武器。

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消息称，这个名叫罗戈夫（Vladimir Rogov）的官员周日表示，乌克兰军队已经占领扎波罗热地区的派特科哈特村（Piatykhatky），并设法控制了这一地区，同时受到俄罗斯大砲的攻击。这是俄罗斯方面罕见承认在乌克兰失去了阵地。

罗戈夫在社群媒体Telegram说："尽管损失巨大，但敌军的一波又一波的攻势取得成果。"他并表示，该地区的激烈战斗仍在继续。

此事尚未得到乌克兰军方的证实。

与此同时，英国及欧洲加紧援助乌克兰。英国政府周日宣布扩大协助乌克兰加强网络防御能力的计划。

英国政府表示，将再提供乌克兰1600万英镑资金，可能还有900万英镑来自国际盟邦。

英国政府指出，随着基辅当局展开反攻行动击退占据乌克兰南部和东部的俄罗斯军队，这项援助方案将有助于乌克兰保护重要国家基础设施不受俄军攻击而瘫痪。英国政府去年已宣布援助乌克兰635万英镑用于网络安全。

英国首相苏纳克表示："俄罗斯对乌克兰的骇人攻击不只是蛮横地侵略领土，还锁定提供乌克兰平民有关银行、能源供应服务的重要网络基础设施，企图发动攻击。"

苏纳克称："这些资金至关重要，可用于阻止那些猛烈攻击，加强乌克兰网络防御，提高侦测和破解恶意软体的能力。"

苏纳克下周将在一场以协助乌克兰战后重建为主题的会议上，呼吁企业家和业者扩大对乌克兰的投资，以帮助在俄罗斯入侵期间重建乌克兰。

据英国首相府发布的文本，苏纳克表示，“乌克兰人在战场上表现的英勇顽强必与国家重建和恢复的愿景相匹配。”声明称，苏纳克将在乌克兰重建会议上告诉政要和企业界人士，“一个经济上更强大、技术上更先进的乌克兰将增强其将俄罗斯赶出国境的能力。”

据组织者表示，乌克兰总统泽连斯基将线上出席周三在伦敦开始的为期两天的活动。

欧盟也表示加快向乌克兰运送武器。欧盟行业负责人蒂埃里·布雷顿表示，欧盟正在加快向乌克兰运送武器，以支持该国对俄军的反击。

布雷顿在接受法国《巴黎人报》采访时称，“我们将加大武器弹药运送力度，这是一场高强度战争，这些工具在其中发挥着至关重要的作用。”他补充说，“我们正在为战争持续数月甚至更长时间做准备。”

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