习近平与布林肯会面的理由？

中美关系

美中外长周日会谈落幕，6月19日星期一，美国国务卿布林肯继续最后一日的访华行程。从公开的议程看，没有任何重要的与中共高官会谈的安排，但此间媒体分析，布林肯有可能与中国国家主席习近平会面。

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有一个疑问，星期五，习近平与微软集团创始人比尔盖茨会面时说，他对美国民间寄予希望。不言而喻，对美国政府从总统到高官们都比较失望。中美关系现在又是这样不好的状况，习近平愿意与布林肯国务卿会面吗？认为习还是要同布林肯会面的，其中一个很重要的依据是惯例，几十年来，凡美国国务卿访华，中国领导人按惯例都要会晤。不过有时也有变数，布林肯前任蓬佩奥就是一个最好的例子。

2018年，蓬佩奥国务卿6月和10月两次访华，两次访华待遇截然不同。当时的背景是，中美正在贸易大战，双方关系已经相当紧张。当年6月14日，习近平会晤蓬佩奥，强调“正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切”，“发展相互尊重、平等相待、互利共赢的合作关系”。当时台海局势没有严重到今天这种地步，习近平 只是“希望美方慎重妥善处理台湾、经贸摩擦等敏感问题”，这与今天把台湾问题提到“中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”显著不同。

不过，蓬佩奥10月初访问中国时没有见到习近平。外间媒体用“习近平拒见蓬佩奥”来形容，为什么呢？据指与美国副总统彭斯10月初发表的对华政策演讲有关，这篇被有人形容为“美国觉醒了”的演讲在经济、政治及军事各个领域严厉批评中国，抨击北京政权企图破坏美国的民主制度。彭斯指出，美国曾希望通过经济自由化让中国融入世界，让自己的人民获得更多的自由以及更加尊重人权，“然而，近年来，中国朝着控制和压迫本国人民的方向急转弯。”中方强烈不满，时任外长王毅要求美国“停止对中方的无端指责和损害中方核心利益的错误做法”，蓬佩奥则坚决反驳，指出在王毅所列举的问题上，美国和中国存在着根本分歧。蓬佩奥10月8日结束访华，习近平拒见蓬佩奥被认为是中国向美国表达强烈不满的信号。

这也是蓬佩奥最后一次访问中国，也等于宣告了美国国务卿访华的终结，一直到6月18日布林肯重启访华之旅，差不多五年时间过去了。最近几年来，美中关系可谓每况愈下，愈来愈紧张，美方一直寻求与中国化解紧张，建立某种安全护栏。本着不让美中关系继续恶化的初衷，布林肯本应在今年2月份访华，但发生了中国气球侵入美国领空事件后被迫推迟原定计划。

从星期天美中外长会谈的情况看，习近平似乎没有不与美国国务卿会晤的理由。布林肯访华首日，与中国外长秦刚举行会谈，这次被视为多少带有“融冰之行”的外交之旅虽然外界期盼并不高，这是因为双边关系极度紧张，一如中方外长在会谈中所形容的“中美关系处在建交以来的最低谷”，在诸如台湾问题、人权问题等一系列双方摩擦最多的重大问题上很难取得突破，但美方为这次旅行定调为“避免误判”“启动对话”，“疏通外交管道”以及“负责任地处理美中关系”，从这个角度去看，周日北京钓鱼台国宾馆举行的美中外长会谈至少“稳定”住了双边关系。

美中双方都认为本次会谈“坦诚且有建设性”。美国国务院发言人表示，布林肯强调外交的重要性以及在所有议题保持开放沟通管道，以减少误判风险。发言人还宣布中国外长秦刚同意将在便利的时候回访，下一次会谈在华盛顿举行。这意味着，双方冷冻已久的外交管道开始了“解冻”。

台湾问题是美中最敏感的问题，秦刚称“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险”，要求美方“恪守一个中国原则”，“将不支持‘台独’的承诺真正落到实处”。美方新闻稿并无说明，布林肯对台海紧张局势做了何种表述。不过，中国官媒央视网报道称，中美会谈有五处“双方同意”，包括有效管控分析，推进对话交流，保持高层交往，扩大两国人文和教育交流等等。

另外还有一个会面的理由，布林肯此次访华也有为拜登与习近平未来举行峰会铺路的意图，今年9月印度举行的G20峰会，以及11月在美国举行的亚太经济合作会议，美中领导人都有机会会晤。

当然，谁也无法预料习近平的日程表。

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