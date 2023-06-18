印尼从法国订购13台远程军用雷达 加强监视领空

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法国军工企业"泰雷兹"集团与印尼国营国防公司周日(6月18日）宣布，印尼已向泰雷兹订购了13台远程军用雷达，用来加强监视其庞大群岛的领空。

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法新社消息，法国及印尼两家公司在联合声明中称，泰雷兹（Thales）的GM400a机动雷达设备监测范围可覆盖整个印尼领土，其独特的航拍图像，整合了对喷射机、导弹到滞空直升机、无人航空载具等所有类型威胁的侦测状况，为军方提供极大便利。

这份合约横跨数年，金额尚未披露。每台雷达的价格为数千万美元。

泰雷兹集团总裁苏瑞斯（Pascale Sourisse）告诉法新社，GM400a是一种机动雷达，探测距离515公里，并"集成人工智慧（AI）功能管理它接受的大量数据"。

他表示，购买13台最新一代雷达“表明印尼对监测周围空域的重视，这与印太局势直接相关"。而中国正在这一区域展示其势力及野心。

合约规定，泰雷兹负责建造雷达和电脑系统，以处理收到的资讯。印尼国营国防公司PT Len Industri负责建造将安装这些设备的雷达站，以及雷达的某些组件。

苏瑞斯表示，日益加剧的地缘政治紧张局势导致雷达市场需求强劲增长，泰雷兹已转变其产业组织，并在法国本土及法国以外的新兴国家扩大生产能力。

作为全球十强军工企业，法国泰雷兹集团是欧洲第一大战斗系统(包括侦察系统、火控系统和操纵系统)生产集团，也是一家超大型跨国企业，其中涉及到的军火业务在2016年的时候就达到了103.7亿美元，所占公司其它业务比例的一半。

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