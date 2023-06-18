布林肯抵京希望启动外交解冻

中美关系

美国国务卿周日抵达北京，此行旨在缓解中美紧张。布林肯是近五年来美国最高级别的外交官访问中国，可见中美双边关系已经低落到何种地步。

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鉴于双方冲突点甚多，没有人对布林肯此行取得突破抱有多大希望，不过，美方的想法仍然是启动外交解冻并保持对话以 "负责任地管理中美关系"。

时不我待，明年美国和台湾都要举行总统大选，北京视后者为其一部分，习近平政权称必要时不惜武统。

一点点摩擦似乎都可以动摇紧张的双边关系，根据拜登总统和中国国家主席习近平在印尼G20会议期间的协商，布林肯本来预定2月份访问中国。但是气球事件发生后，这一访问计划在最后一刻取消了。

华盛顿指这是一颗中国的间谍气球，北京辩称这是一颗偏离轨道的气象考察卫星。

布林肯在离开华盛顿之前对此行表示审慎乐观。他说，这次为期两天的访问的目的是 "开辟直接的沟通渠道，以便我们两国能负责任地处理我们的关系，包括解决某些挑战和误解，避免误判"。

他补充说，"激烈的竞争需要持续的外交，以确保它不会变成对抗或冲突"，因为 "世界期望美国和中国进行合作"。

布林肯是与他的新加坡同行维维安-巴拉克里什南一起在新闻发布会上做上述发言的。

后者把中美关系描述为 "世纪挑战"，他说："世界其他国家将关注你们。我们希望，而且我认为，你们将能够处理好你们之间的分歧"。

美中两国之间的主要摩擦点无疑是台湾。8月，北京进行了历史性规模的军事演习，以报复时任众议院领袖的南希-佩洛西亲临该岛访问。

布林肯临行前，中国外交部发言人汪文斌放话说，美国应该 "尊重中国的核心关切 "并与北京合作。

他称“美方不要幻想从实力地位出发和中国打交道”，他还说，“美国将中国视为最主要竞争对手和最重大地缘政治挑战，这是对中国的严重误判。”

布林肯的访问是美国国务卿自其前任蓬佩奥2018年10月访问以来首次访问中国，后者在特朗普总统任期的最后几年里，实施了与北京的对抗战略。

此后拜登政府一直坚持这一强硬路线，在一些领域甚至走得更远，特别是通过实施出口管制，限制北京购买和制造 "用于军事用途 "的高端芯片。

但美国政府希望在气候变化等关键问题上与中国合作。布林肯的访问正值中国部分地区热浪席卷的时候，北京在上周五创造了6月中旬的高温纪录，为39.4℃。

在美国国务院前高级官员Danny Russel看来，双方在这次访问中都有利益：中国希望避免美国对高技术的进一步限制和对台湾的任何新的支持。美国则希望防止任何可能导致军事对抗的事件。

现任纽约亚洲协会政策研究所副所长拉塞尔认为，布林肯对北京的短暂访问不会解决中美关系中的任何主要问题，甚至次要问题也不一定解决。“但他的访问很可能启动双方急需的面对面对话，同时发出一个信号：两国正在从媒体面前的愤怒表态转向私底下更清醒的讨论”。

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