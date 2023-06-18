比亚迪欲抢占德国汽车市场10%的份额

中德贸易

据慕尼黑《墨丘利报》报道，比亚迪在中国已经超越了大众汽车。现在，这家电动汽车巨头正着手在德国大手笔进军市场。比亚迪的目标十分宏伟，但似乎是可行的。

图为2022年10月17日在法国巴黎举行的巴黎车展上，比亚迪的标志。

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比亚迪正在推行大计划。这家中国电动汽车生产商目前正在本土建设几个巨大的工厂。其中一些工厂产量将能够超过100万辆汽车。比亚迪希望，仅在今年就能售出300万辆电动汽车。2022年，其全球销售达55万辆。凭借在中国售出的44万辆汽车，比亚迪首次夺走了大众核心品牌自2008年以来在中国占有的市场领先地位。一旦工厂全面启动和运行，大众和丰田的生产数字将都只有咫尺之遥。比亚迪希望在德国汽车市场抢占10%的份额。截至五月份，已有165辆比亚迪汽车注册。

比亚迪也为自己在本国市场之外设定了雄心勃勃的目标。明年，比亚迪在国外的第一家工厂将在泰国开始生产，年产能为15万辆电动汽车。比亚迪也聚焦德国，希望在德国大力提升其市场份额。

据德新社报道，比亚迪德国销售总监拉尔斯包利（Lars Pauly）说，“我们希望在中期内在电动车领域拥有约5%-10%的份额。”他目前正忙于建立销售结构。终端客户业务已于2023年初在德国启动。根据比亚迪的网页，比亚迪目前提供五种车型。

比亚迪将主要针对价格敏感的客户。公司希望提供一种“可获得的电动汽车”，并“在其他公司可能在中长期内不活跃的价格领域开展业务”。销售将主要依靠当地经销商。这意味着，以后也会有售后服务联系人。

包利说，像比亚迪这样在1995年作为电池生产商起步的公司，即使只是在技术上，从长远来看也必须认真对待。他说，“中国制造商在安全测试中丢脸或质量差的时代已经过去了。”

据汽车专家称，中国制造商在电池技术或自动驾驶方面处于领先地位。然而，也有人对新的竞争者在既有市场上获得立足点的机会持怀疑态度。

2022年，中国汽车品牌在德国拥有的市场份额总共才0.9%。

比亚迪希望在德国获得10%的市场份额，目标十分宏大。但企业咨询公司Berylls的一项调查显示，比亚迪在德国的目标并非胡思乱想。根据Berylls的调查，大约20%的受访者可以想象转向中国豪华汽车品牌。德国最大的汽车租赁公司Sixt计划在未来六年内，为其车队增加10万辆比亚迪电动车。这一事实也可能会帮助中国人，因为这将使许多司机有机会测试来自中国的汽车。

甚至德国“汽车教皇”费迪南德杜登霍夫（Ferdinand Duddenhofer）也认为，像比亚迪这样的中国汽车品牌可望在国外站稳脚跟。比亚迪在欧洲正在成为一个非常强大的竞争对手，因为有专业的分销，车辆可以更快地到达客户手中。他估计，欧洲最大的汽车生产商大众汽车为在技术上与中国竞争对手打平手，需要三年的时间。

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