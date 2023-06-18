瑞士公投通过新气候法案 赞成2050年前实现碳中和

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瑞士周日(6月18日）举行的全民公投通过新的气候保护法案及跨国公司税收制度改革。公投结果显示，多数瑞士公民赞成到2050年实现碳中和。

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法新社消息，瑞士民众感受到全球暖化对急速消融的瑞士冰川产生影响，周日就制定新的气候法案举行全民公投，法案内容要求瑞士在2050年前实现碳中和。公投结果显示，59.1%的公民支持新的气候保护法，瑞士到2050年将实现碳中和，确认了瑞士对《巴黎气候协定》的承诺。

公投结果显示，78.5%的公民支持跨国公司税收制度改革，瑞士将对营业额超过7.5亿欧元的公司实施最低15%的税率。

周日，瑞士人同意到 2050 年实现碳中和，在这个高山国家，标志性的冰川在气候变化的冲击下急剧消融。

第二项公投是关于跨国公司税收制度改革，78.5%的公民投票支持，瑞士将对营业额超过7.5亿欧元的公司实施最低15%的税率。

周日的全民公投投票率达42%。

瑞士所有主要政党和联邦政府都呼吁投票支持新的气候法案，只有第一大政党，激进右翼"瑞士人民党" UDC表示对造成电力短缺及价格上涨的担忧。

对于气候新政策公投结果，瑞士著名的冰川学家胡斯(Matthias Huss）高兴地发推文称，"很高兴他的气候科学观点被人们接受，瑞士民众发出了一个强烈的信号：人们接受立法使瑞士实现零排放"。

支持者表示，这项气候法案是为了确保能源安全，气候法案要求瑞士大幅削减对进口石油和天然气的依赖，推动扩大使用和研发更环保、更本土的替代能源。

新的法案将有助于应对气候变迁造成的破坏，瑞士阿尔卑斯山脉的冰川急剧消融正凸显了这个问题，当地冰量在2001至2022年间消失了1/3。瑞士冰川监测网络（GLAMOS）去年9月表示，自一个多世纪前有纪录以来，瑞士冰川正以史上最快速度消融，2022年剩余冰量减少了6%，几乎是2003年纪录的两倍。

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