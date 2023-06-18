美中会谈同意再谈  重大议题无突破

中美北京会谈

美国国务卿布林肯与中国外长秦刚周日在北京举行会谈，双方均指会谈具有建设性，并同意继续对话在华盛顿再谈。秦刚在会谈时强调台湾问题是两国关系中“最突出的风险”，双方在重大问题上一如预期并无突破。

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布林肯原本计划二月份访华，但突如其来的中国气球侵入美国领空事件导致访问延期，也使得本来紧张的美中关系更加恶化。

布林肯此行北京外界并不指望会在双方严重摩擦的诸多问题上取得任何突破，但美国国务卿的目的旨在“避免误判”，重启对话。也就是说沟通对话管道，避免中美关系更加恶化，从这一点来看，双方至少疏通了外交渠道。

美国国务院表示，美中双方进行了“建设性的”和“坦诚的”“实质性的”讨论，布林肯在会谈时邀请秦刚访美，两人同意在适当的日子在华盛顿再会。

布林肯会谈中强调外交的重要性以及双方应对所有议题保持开放沟通管道，以减少误判风险。布林肯也提出与中方就共同关心以及涉及共同利益的议题探索合作机会。

布林肯同时明确表示，美国将始终捍卫美国人民的利益与价值观，并与盟友和伙伴国合作，推进自由开放以及维护以规则为基础的国际秩序的世界愿景。

根据中方报道，秦刚在会谈中开宗明义，指“中美关系处在建交以来的最低谷，这不符合两国人民根本利益”，希望“推动中美关系止跌企稳，重回正轨”。中方希望“致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系”

秦刚强调的另一个重点是台湾问题，称“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险”，要求美方“将不支持‘台独’的承诺真正落到实处”。

中方官媒则报道称，中美外长会谈达致五处“双方同意”，包括双方同意落实拜登习近平在巴厘岛会晤达成的共识：“有效管控分歧，推进对话交流合作”；双方同意保持高层交往，秦刚愿在双方方便时访美；

双方同意继续推进中美关系指导性磋商；双方同意继续推进中美联合工作组磋商，解决双边关系的具体问题；双方同意扩大两国人文和教育交流，积极探讨增加客运航班，欢迎更多学生、学者、工商界人士到彼此国家访问。

布林肯访华是近五年来美国最高级别的外交官访问中国，根据路透社报道，美国代表团成员表示，布林肯在会谈中明确表示，美国并无与中国脱钩的打算。

布林肯与秦刚的会谈在中国钓鱼台国宾馆举行，持续五个半小时，中方参加会谈的外交部长助理、发言人华春莹在社交平台上传秦刚与布林肯在会谈前握手的照片。华春莹发文称，“期望此次会面能推动中美关系重回两国元首去年在巴厘岛会晤时达成的共识。”

美中双方均侧重正面评估本次会谈：“坦诚、实质且建设性”，明显的共识是双方同意继续会谈，且秦刚已接受美方邀请。但有分析认为，两国间最敏感棘手问题获得突破的前景仍然相当渺茫。法国世界报评论说，“布林肯在北京进行了一次不抱任何幻想的访问”。

一些美国媒体报道说，星期一，中国国家主席习近平可能与布林肯会面。

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