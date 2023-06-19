世界气象组织报告：欧洲气温比工业化前高2.3度 全球暖化速度最快

气候变化/欧洲/联合国

世界气象组织周一(6月19日）发表报告称，去年欧洲气温比工业化前高约摄氏2.3度，成为全球暖化最快速的大陆，欧洲大陆的过热速度是世界平均水平的两倍，加剧了气候变迁造成的酷暑、干旱等气候异常现象。

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法新社消息，联合国世界气象组织与欧洲联盟气候监测机构"哥白尼气候变化服务中心数据库"周一发布一项报告称：“2022年，欧洲气温比工业化前平均水平（1850-1900年）高出约2.3度。

去年11月，世界气象组织已经宣布，自1990年以来，欧洲以每10年增加0.5度的速度"变暖"，是全球其他五个气象区域平均速度的两倍。

2022年，比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、葡萄牙、西班牙、瑞士和英国都经历了由记录以来最热的一年。而在整个欧洲气象区，2022年是第二个最热的年份。

这份"2022欧洲气候状态报告"显示，欧洲大陆从1991年到2021年的30年间，气温升高了摄氏1.5度。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，“欧洲是世界上变暖最快的地区”。他说，欧洲高温"导致严重和广泛的干旱加剧，引发猛烈的野火，造成被烧毁的土地面积创下第二大纪录，并导致数以千计和高温有关的超额死亡"。

报告称，去年的酷暑高温导致1万6000多人死亡，而极端天气和极端气候酿成的20亿美元灾损中，洪水和风暴占多数。

而随着气温上升，欧洲大部分地区的降雨量低于正常水平。据资料显示，“伊比利亚半岛已是连续第四年干旱，阿尔卑斯山和比利牛斯山脉连续第三年干旱”。

法国2022年1月至9月经历了自1976年以来最严重的干旱，英国去年1月至8月也发生严重干旱，“对农业生产及能源供应造成极大的影响”。

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