习近平布林肯会谈场面 犹如王朝式外交再现

中美关系

中国国家主席习近平与美国国务卿布林肯周一会谈的场面引起争议，央视画面显示，习近平独坐首端横排中央，美中代表团官员则分坐左右两侧，对这种不对等的外交场景，有网友评论：“群臣排两旁 皇上坐中央，天朝架势”。

2023年6月19日星期一，在中国北京的人民大会堂，美国国务卿安东尼-布林肯（中左）与中国国家主席习近平（中）和中共外交政策负责人王毅（中右）、国务委员、外长秦刚等会面。

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观察人士注意到，习近平以往会见外宾时大都是左右对坐，至少显出“主客平等”。这次与布林肯会面的场面令人诧异。如果说主人有意怠慢客人，从会谈气氛，至少从口头上看，似乎也不完全像，习近平讲话时称，中美双方在一些具体问题上取得了进展，达成共识，“这很好”。他还说国与国交往要“相互尊重，以诚相待。”

但这种不对等的主客座位安排，到底是习近平乐意，还是手下的殷勤，无从知晓。但“唯上”，处处巴结最高领袖的风气，随着习近平权力达到顶峰，官场阿谀之风也步步高，甚至突破了底线。被视为“中南海大秘”的政治局常委、中办主任蔡奇就是捧习高手。有人猜测，这样的场面安排或许出自他的手笔？

上有所好，下必甚焉，中央电视台播出的一段习近平与布林肯会面谈话中，习近平原话明明是：“希望国务卿先生这次访华，能够为稳定中美关系多发挥积极作用”，央视发表的文字稿改为：“希望你这次访华，……”把“国务卿先生”删掉。第二人称，在中文语境中，要么在国宾相见等外交庄重场面，互相以“您”称之，要么真的是老朋友，均以“你”称之，总之应对等，方显平等尊重。央视特意以“你”取代“国务卿先生”，居高临下，令人生疑。

还有一个小小的细节也让观察人士大惑不解，戴不戴口罩似乎也与官位大小相关？习近平与布林肯会面时，习近平不戴口罩，布林肯不戴口罩，至少在中方的意识里还不至于抹杀布林肯是美方代表，可以与习近平“平起平坐”，其他美中官员一律戴着口罩，概莫例外。美国官员本来不戴口罩，也只好“入乡随俗”。

原来这是中国官场的“规矩”，回过头看，周一上午布林肯与中国外交首席长官王毅会谈时，王毅不戴口罩，其余中方官员一律戴着口罩，美方这面，布林肯不戴口罩，所谓“一对一”吧，其余美方成员也只得“入乡随俗”。

周日布林肯与中国国务委员、外长秦刚会面时也是如此，秦刚和布林肯不戴口罩，其余一律都带口罩。

戴口罩是一种卫生措施，以预防感染或传染，有网友说，病毒面前，人人平等，病毒不会看谁官大，就放过谁。

这种谁官大，谁不戴口罩的新奇做法，不知是不是也是蔡奇常委的手笔？

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