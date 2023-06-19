美国国务卿访问北京

美国国务卿布林肯北京之行结束，在美中冷战气氛背景下，中国国家主席习近平会不会与布林肯会面一度也颇受关注，双方会面最后一刻落实，说到底也不过沿袭了美国国务卿访中惯例，象征意义大于实际意义，该谈的之前已都谈了。不过，假若习近平打破惯例不与布林肯会面，舆论会不会认为布林肯的访问失败了？习近平已摆出了与美国决裂的架势？好在这一切并未发生。习近平似乎放软了身段？习近平还没有强大到那种地步？

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布林肯访问北京之前，美方以及西方舆论对其在重大问题上取得突破都不抱太大希望，包括台海问题、中国人权问题，南中国海问题，牵涉到高技术出口的贸易战问题等等，因此，美国的底线很现实，就是通过此行进行沟通，避免误判风险，稳定双边关系，恢复高层接触，从这个意义上，布林肯似乎实现了目的，从美方发言人的表述可窥一斑。

在中国一方，秦刚及王毅与布林肯先后会谈时表现得都“很强势”，秦刚指台海问题是中国核心利益中的核心，并以台海是美中关系“最大的风险”来威胁；到了王毅与布林肯会谈时，中方的口气似乎更强硬，如果中国官媒的报道真实的话，王毅的口气简直是命令式的，而且也带有很大的想象性质，比如他要求美方应放弃对中国科技发展打压，不得“肆意干涉中国的内政”，“肆意”一次带有很大的想象性质，无法确定程度。王毅还向布林肯摊牌，要美国在“对话还是对抗、合作还是冲突”作出选择。王毅的表述在很大程度上带有战狼性质，威逼、恫吓，渲染。中美关系发展到这种地步，王毅称，根源在于“美方抱持错误的对华认知”，王毅还敦促美方“不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。”

有分析指出，王毅语气咄咄逼人，用教训的口吻跟美国国务卿说话，但是，有理不在声音大，王毅指责美方的话语其实正好用来反观习近平执掌中国十年来的扩张形象，所谓“国强必霸”，不正是中国给外部世界留下的印象。在习近平之前，中共各位领袖还在避免外界有这一印象，力行邓小平的“韬光养晦”，避免“枪打出头鸟”，现在把事情搞砸了，让西方看清了中共政权的本质，西方也越来越不妥协了，制定包括高技术限制出口等政策，预防北京有一天尖端技术齐备，掉转枪口扫射到自己头上；其次西方所做的无非就是对北京扩张和违反本国人民人权的政策和行为的批评，北京均倒打一耙，以“肆意干涉中国的内政”来为自己开脱。

双方会谈，布林肯从开头到结束一直比较低调，守着一条相当现实的底线，希望与中方“加强沟通，负责任管控分歧”，在双方“有共同利益的领域”开展合作。在台湾问题上，布林肯重申美国的一个中国政策没有变，不支持台湾独立，但最重要的一句是反对单一改变台海现状。秦刚和王毅都把台湾问题作为重中之重，“没有任何妥协退让的余地”，布林肯虽然在重申美国一贯的对台政策，但也明显带有把该说的话说到了的意图。其实，无论拜登还是其他美国高官，都一再申明在台海问题上“不能改变现状”的立场，中方应对此心知肚明，假若很不幸一旦爆发台海冲突，即意味着改变了现状，美方已经有言在先了，不要怪其会有何种行动。

布林肯还特别强调，“美国将始终捍卫美国人民的利益和价值观，并与其盟友和伙伴合作，推进我们对一个自由、开放和维护基于国际规则的秩序的世界的愿景。”这一点中方也没有任何回驳，算是“无视”，但对美国来说，重申这一点很重要，这正是美中最根本分歧的本质所在，也就是拜登所说的民主与专制对抗的观念依据。

中国领导人大概对会谈时秦刚和王毅表现出的进攻姿态比较满意，习近平与布林肯会面时口气变得相对缓和，强调中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国，美国也要尊重中国，不要损坏中国的正当权益。习近平还说，美方应与中方相向而行，让中美关系“稳下来、好起来”。

对习近平的话，布林肯则回之以美国无意与中国发生冲突，无意与中国脱钩，再次表示期待与中方保持畅通沟通，负责任地管控分歧。

不过，布林肯随后在北京举行的记者会上明确表示，美国对管理美中关系的挑战“不抱任何幻想。”

星期一，当记者问及拜登是否认为布林肯国务卿访问中国是否取得一些进展，拜登回答说，“我不认为”，但他同时表示：“我们走在正确的轨道上”。

该做何解？各位可以想象。

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