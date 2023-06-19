布林肯北京记者会称：中国拒绝重启军事沟通管道

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美国国务卿布林肯布林肯已结束两天对中国访问行程前往伦敦，准备出席有关乌克兰重建的会议。在北京布林肯向习近平等人强调维护台海和平稳定的重要性，称美国一中政策不变，也强调沟通管道畅通的重要。但布林肯坦言，中国拒绝重启军事沟通管道。

中央社报道，布林肯18至19日访问北京，是5年来首位访问中国的美国国务卿，也是美国总统拜登上任后访问北京的最高级别官员。由于2月中国侦察气球进入美国领空事件，美中关系恶化，布林肯此行备受外界关注。 美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）周一透过新闻稿指出，布林肯与习近平、中共中央外事委办公室主任王毅、中国外长秦刚等人就双边关系的关键优先事项以及一系列全球与区域议题进行"坦诚、实质与具建设性讨论"。 布林肯强调所有议题保持开放沟通管道的重要性，以减少误判风险。尽管美中激烈竞争，但美方将负责任管理这场竞争，以免美中关系陷入冲突。美方会持续利用外交手段提出关切领域以及美中利益一致处的潜在合作领域。 布林肯也表示，美中双方同意继续讨论制定指引双边关系的原则，双方也欢迎加强学生、学者与企业间的民间交流，包括努力增加双边直航航班。他提到处理美国公民在中国遭到错误拘留或禁止出境事件，仍是美国优先事项。 此外，布林肯也谈到中国不公平与非市场经济做法，以及最近对美国企业的行动。他并提及中国在新疆、西藏与香港的侵犯人权行为与个案。 布林肯强调维护台海和平稳定的重要性，并重申美国基于台湾关系法、美中三公报与对台六项保证的一中政策不变。 布林肯在北京召开的记者会上提及台湾议题时表达美方对中国在台湾海峡的"挑衅行为"的担忧。他重申美国一中政策不变，反对任何一方片面改变现状，美方期待和平解决两岸分歧，持续致力于确保台湾自我防卫能力。 布林肯表示，如果台湾发生危机，可能"引发一场冲击全世界的经济危机"。他解释，每天有50%商业货柜运输途经台海，而且有70%的半导体出口产品在台湾制造。 CHINA-USA/BLINKEN

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中央社报道，布林肯18至19日访问北京，是5年来首位访问中国的美国国务卿，也是美国总统拜登上任后访问北京的最高级别官员。由于2月中国侦察气球进入美国领空事件，美中关系恶化，布林肯此行备受外界关注。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）周一透过新闻稿指出，布林肯与习近平、中共中央外事委办公室主任王毅、中国外长秦刚等人就双边关系的关键优先事项以及一系列全球与区域议题进行"坦诚、实质与具建设性讨论"。

布林肯强调所有议题保持开放沟通管道的重要性，以减少误判风险。尽管美中激烈竞争，但美方将负责任管理这场竞争，以免美中关系陷入冲突。美方会持续利用外交手段提出关切领域以及美中利益一致处的潜在合作领域。

布林肯也表示，美中双方同意继续讨论制定指引双边关系的原则，双方也欢迎加强学生、学者与企业间的民间交流，包括努力增加双边直航航班。他提到处理美国公民在中国遭到错误拘留或禁止出境事件，仍是美国优先事项。

此外，布林肯也谈到中国不公平与非市场经济做法，以及最近对美国企业的行动。他并提及中国在新疆、西藏与香港的侵犯人权行为与个案。

布林肯强调维护台海和平稳定的重要性，并重申美国基于台湾关系法、美中三公报与对台六项保证的一中政策不变。

布林肯在北京召开的记者会上提及台湾议题时表达美方对中国在台湾海峡的"挑衅行为"的担忧。他重申美国一中政策不变，反对任何一方片面改变现状，美方期待和平解决两岸分歧，持续致力于确保台湾自我防卫能力。

布林肯表示，如果台湾发生危机，可能"引发一场冲击全世界的经济危机"。他解释，每天有50%商业货柜运输途经台海，而且有70%的半导体出口产品在台湾制造。

在谈到美中军事沟通管道是否有机会重启时，布林肯指出，他在这次访中反覆向中方提及军事沟通管道的重要性，鉴于近来美中多次在空中与海上遭遇事件，更强调重启军事沟通管道绝对有必要，但"目前中方尚未同意推进这一进程"，这是美方会持续努力的优先事项。

去年8月，时任美国联邦众议院议长佩洛西访台后，中国外交部宣布8项反制美方措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤。之后美方多次表达期望重启军事对话，都遭中方拒绝。

美国国防部印太事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）曾公开表示，美方提出的任何官方或非官方通话、会谈，都被中方拒绝或无视，包括利用6月初在新加坡举行香格里拉对话的机会、邀请中国国防部长李尚福与美国国防部长奥斯汀进行双边会谈遭拒。

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