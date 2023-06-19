布林肯访华之际 709维权律师遭逼迁加剧 海外联署促停迫害

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正当美国国务卿布林肯访华之际，北京加紧对维权律师的迫迁行动。王全璋所住单位三天前起再受断电之苦，迫迁人员更在他家外24小时驻守及用铁炼锁起电表房，部分流亡海外华人为此发起联署，要求北京市长和中国公安负责人停止迫害丶骚扰王全璋丶李和平及其家人。另有网友呼吁正在访华的布林肯关注事件。

骚扰王全璋人士连日在其单位外蓆地而睡, 此人更在锁上铁鍊的电錶房外睡下. 小图为电眼及对讲机被喷漆 2023年6月19日

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根据八九学运领袖王丹等三人在本月17日发出的联署信，最近两个月，王全璋和李文足一家人被逼迁13次；李和平及王峭岭一家则被逼迁8次。后者日前欲离境往泰国旅游却被边检告知因「涉嫌危害国家安全」而限制出境，联署人士质疑，这两家人现在「是住，住不下；走，走不了。」质问当局是要把这两家人「逼到何处？用心何在？」

联署信又总结当局的逼迁行为，包括断水断电丶夜班砸门丶冲进屋里挑衅等，而当王全璋夫妇被逼入住四星宾馆，逼迁者更在宾馆走廊住下，迫使他们不得不离开；到了本月16日，他们入住身在美国的朋友借出的单位后，逼迁人员又随即出现，先是断电，接着又涂污电眼和闭路电视，使王家不能透过上述电子装置观看逼迁人员在单位外的活动。王藉着逼迁人员仍在睡梦中时，拍下他们睡在单位外地上丶电表房被铁炼锁上的情况。

这封致北京市长殷勇丶公安部长王小洪及北京市公安局长元延军的公开信指出，这使两家人的生活大受影响丶孩子心灵受创以致留下阴影。形容这些手段「方法恶劣丶不人道丶不道德，甚至低级下作」，呼吁当局停止对他们的迫害和骚扰，并让他们自由生活，解除对他们及其孩子的边控，强调「 这个国家不应有这样的『国家囚徒』。 」

公开信已有数十人联署，当中包括《北京之春》杂志前主编胡平丶对华援助协会创始人傅希秋等。

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