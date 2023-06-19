日本官房长官说：美中关系稳定对国际社会极为重要

日本/中美关系

有关美国国务卿布林肯在18日至19日访华，与中国外长秦刚等会晤，日本内阁官房长官松野博一强调：美中关系稳定对国际社会极为重要，并敦促中国履行大国责任。

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松野博一在19日的记者会上表示：“日本将在与同盟国美国建立牢固的信任关系的基础上，继续推动各种合作，并鼓励中国履行其作为大国的责任。”

松野说：“美中关系的稳定对国际社会极为重要”。对于岸田首相访华一事，他表示：“目前还什么都没有决定”。

有关未来的日中关系，他表示：“我们将坚持我们应该坚持的，通过双方的共同努力，构建建设性关系。”

布林肯在其访华之前的17日晚，与日本外相林芳正通了电话，两人确认将紧密合作，以对应围绕中国的各种问题。

他们还就朝鲜局势交换了意见，共同谴责朝鲜在15日发射弹道导弹并落入日本专属经济区（EEZ），一致认为朝鲜以前所未有的频度和方式发射弹道导弹和其他导弹“是对地区安全严重而迫在眉睫的威胁，也是对国际社会的明确和严重挑战”，并再次认为有必要加强日美及日美韩三国之间的合作。

在访问中国之前，布林肯也在17日与韩国外长朴振举行了电话会谈。韩国外交部和美国国务院称：布林肯在电话中表示：将敦促中国在朝鲜问题上施加影响，并支持韩中发展良好关系，还表示将与韩方详细分享访华及与中国要人会谈结果。

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