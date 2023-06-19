日本/中美关系

日本官房长官说：美中关系稳定对国际社会极为重要

有关美国国务卿布林肯在18日至19日访华，与中国外长秦刚等会晤，日本内阁官房长官松野博一强调：美中关系稳定对国际社会极为重要，并敦促中国履行大国责任。

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Antony Blinken et Qinq Gang ce 18 juin 2023 à Pékin. 布林肯与秦刚 北京2023年6月18日
Antony Blinken et Qinq Gang ce 18 juin 2023 à Pékin. 布林肯与秦刚 北京2023年6月18日 REUTERS - LEAH MILLIS
作者： 东京特约记者 楚良一
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松野博一在19日的记者会上表示：日本将在与同盟国美国建立牢固的信任关系的基础上，继续推动各种合作，并鼓励中国履行其作为大国的责任。

 松野说：美中关系的稳定对国际社会极为重要对于岸田首相访华一事，他表示：目前还什么都没有决定

 有关未来的日中关系，他表示：我们将坚持我们应该坚持的，通过双方的共同努力，构建建设性关系。

 布林肯在其访华之前的17日晚，与日本外相林芳正通了电话，两人确认将紧密合作，以对应围绕中国的各种问题。

 他们还就朝鲜局势交换了意见，共同谴责朝鲜在15日发射弹道导弹并落入日本专属经济区（EEZ），一致认为朝鲜以前所未有的频度和方式发射弹道导弹和其他导弹是对地区安全严重而迫在眉睫的威胁，也是对国际社会的明确和严重挑战，并再次认为有必要加强日美及日美韩三国之间的合作。

 在访问中国之前，布林肯也在17日与韩国外长朴振举行了电话会谈。韩国外交部和美国国务院称：布林肯在电话中表示：将敦促中国在朝鲜问题上施加影响，并支持韩中发展良好关系，还表示将与韩方详细分享访华及与中国要人会谈结果。

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