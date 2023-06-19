李强到访德国  港人、藏人、维吾尔人抗议声浪高涨

中国/欧洲

中国总理李强周一抵达德国，开启他上任总理以来的首次出访，引发外界高度瞩目，一次同时，海外的人权组织，声援西藏以及维吾尔，香港以及台湾的组织已经准备多日，计划明天周二中德举行磋商会德当天举行大规模示威抗议活动。

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中国总理李强6月19日在柏林会见了德国总统施泰因迈尔，施泰因迈尔在会见李强时强调中美两个大国加强沟通的重要性，据总统发言人在推特上介绍，施泰因迈尔表示，中美两国关系对世界安全与合作至关重要。就在施泰因迈尔表达上述担忧的同时，中国主席习近平会见了到访的美国国务卿布林肯。

在柏林，预计6月20日李强将与总理肖尔茨共同主持中德政府磋商并出席中德经济技术合作论坛和中德企业家圆桌会，李强见同德工商界代表举行座谈，访问巴伐利亚州并参观德国有关企业。李强在结束对德国的访问之后，将前往法国出席法国牵头举办的全球金融新公约峰会。会议的宗旨的是改革目前全球的金融架构，为应对气候变化提供融资以及解决贫困国家的债务重组问题。

不过，法新社评论说，同法国相对比，李强对德国的访问将面对更多的挑战，就在李强到访德国的前夕，柏林在 6月14日公布了一份将中国描述为敌对势力的文件， 文件尽管称中国为合作 "伙伴"，但是在 "国家安全战略 "中，德国政府指责中国的行为 "违背了德国的利益和价值观"，对柏林来说，北京的行动使 "地区稳定和国际安全正受到越来越大的压力"，而且，在中国"人权没有得到尊重"。

德国总理表示， 虽然必须"确保中国融入世界贸易和全球经济关系不受阻碍"，虽然在气候议题上， 没有北京的承诺，就无法应对全球变暖的挑战。但是，与此同时，他警告说，必须考虑到安全问题。

法新社评论说，作为德国最大的贸易伙伴和汽车行业的重要市场，中国长期以来一直受到柏林的重视。前总理默克尔执政期间，中德经济磋商曾经定期举行。然而，中国在乌克兰战争问题上的立场，中国对台湾的威胁以及对维吾尔人的迫害，使德国的语气变得强硬。

据人权组织披露，6月20日上午10点至13点，在欧洲的港人、藏人、维吾尔人及所有遭中共当局迫害的族群将在德国总理府前示威抗议！要求德国总理舒尔茨就中共所犯下的罪行发表明确的声明，而不是只基于经济利益而选择与中共合作。世界维吾尔大会发言人向法广表示，他们将在柏林与慕尼黑两地举行示威，呼吁德国政府向李强提出维吾尔人问题。慕尼黑是世界维吾尔大会所在地，不知李强此行特意到访木你还是否与此有关。

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